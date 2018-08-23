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14:06, 23 августа 2018

Из-за визита представителей РПЦ в одном из вузов Новосибирска были прикрыты находящиеся там обнаженные скульптуры

Гостей Новосибирского госуниверситета архитектуры и дизайна встречали сегодня в фойе первого этажа приодетые статуи. Голые мужчины и женщины были прикрыты оранжевой тканью (судя по фотографиям, то ли одеялами, то ли занавесками), скрепленной по бокам канцелярскими зажимами.

Дело в том, что в учебном заведении проходит одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей». На это мероприятия была приглашена делегация местной епархии, чтобы обсудить доступность храмов для маломобильных граждан. Так вот, чтобы не ранить чувства священников, руководство вуза и решило несколько подкорректировать образы античных персонажей, рассказал порталу НГС один из участников встречи.
В пресс-службе университета подтвердили изданию «Тайга.Инфо», что действительно несколько статуй обернули в одеяла на время дискуссии. Однако причину этого решения назвать не смогли, попросив отнестись к произошедшему «с пониманием».

После ухода священников из архитектурного вуза, скульптурам вернули их первоначальный вид.

Комментарии

31

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dexter86 23 августа 2018 | 14:10

Привстал бы и все...

hastings 23 августа 2018 | 14:21

dexter86: надо было у статуй срамные части долотом обточить. А то что это, голые мужики своими причиндалами молодежь от учебы отвлекают?

starokozlovicky2gus 23 августа 2018 | 14:10

Раньше такое только перед визитом каких-нибудь исламских овцеедов делалось. Катимся прямиком в православный Игил.

kryimzdick 23 августа 2018 | 14:13

ПопЫ такие легковозбудимые... Все о плотских утехах думают. Или их оскорбил бы вид голого женского тела, им Геракла подавай?

timber_head 23 августа 2018 | 14:26

kryimzdick: Он не поп. Он монах. Да, видать, не способен устоять перед искушением. Покажи ему возбуждающее - начнет на молоденьких студенток кидаться.

archibald_dandy_esquire 23 августа 2018 | 14:44

timber_head:
Из-за визита представителей РПЦ в одном из вузов Новосибирска были прикрыты находящиеся там обнаженные скульптуры и был приглашён хор мальчиков до 12 лет, спевший "Дядя Вова, мы с Тобой!"... или с торбой - эхо в зале затрудняло различать слова этого патриотическо-церковного гимна

sergei_tn 23 августа 2018 | 14:14

Я вот только не понимаю, почему исконно славянская вера в Перуна, была заменена на иудейскую. Не пора ли вернутся к истокам?

navsegda 23 августа 2018 | 14:29

sergei_tn: Во что на самом деле верили славяне неизвестно , у них не было письменности , есть частичные сведения из арабских и персидских источников , где описывают славян и русов , именно по отдельности , и осталось немного фольклора в устной традиции , а все эти нео ячзычники жулики толкиенисты

shmuel63 23 августа 2018 | 14:47

sergei_tn:"Я вот только не понимаю, почему исконно славянская вера в Перуна, была заменена на иудейскую" - Исконно славянская - это не в Перуна, а в Путина. "Нет Путина - нет России"

idruker 23 августа 2018 | 14:15

Попы РПЦ никогда не видели голых мужиков и теток. Они очевидни и душ принимают одетыми. Потрясение, которое бы они испытали, было бы сравнимо с адамовом, после того как тот отведал яблока в раю. Могли и не пережить потрясения (а может быть перевозбуждения?)

sg97 23 августа 2018 | 14:15

Хе-хе.. А как же представители РПЦ размножаются? По прежнему святым духом?

glotze7 23 августа 2018 | 14:15

Эхх, разучились попы с колокольни летать. Но еще не вечер!

amrigo 23 августа 2018 | 14:16

Голые тела взрослых людей смущают представителей РПЦ, потому что попы любят детей)

consts 23 августа 2018 | 14:16

" Голые мужчины и женщины были прикрыты оранжевой тканью".
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А почему оранжевой? Не буддисты же пришли. Надо было черные занавески найти.

nadiama 23 августа 2018 | 14:16

Максим Шевченко, наверное, доволен былбы )) Вчера он долго распинался на тему уважения к верующим и о том, что неплохо узнать обычаи того места, куда идешь.. Но попы почему то требуют уважения и к себе всегда- и в своем монастыре, и в чужом ))

zemljanka 23 августа 2018 | 14:17

О!!!

consts 23 августа 2018 | 14:19

Ох. сколько занавесок придется находить в таком случае в Пушкинском музее или Эрмитаже!

rifles 23 августа 2018 | 14:20

Потрясающий идиотизм в соединении с трусостью
"Как бы чего не вышло!"(с)

sparky 23 августа 2018 | 14:21

-- Ну вы понимаете?
-- Понимаю, лицемерие с примесью дури.

sergei_tn 23 августа 2018 | 14:32

sparky: Не согласен.

Там сплав 50/50 :)

platonnekafrin 23 августа 2018 | 14:22

Чтоб в искушение не вгонять, всем ангелочкам на колоннах подвязали старые профессорские лифчики, но эффект получился обратный....

timber_head 23 августа 2018 | 14:22

Чё, у этого монаха комплексы в части своего достоинства?

fikus74 23 августа 2018 | 14:22

Лицемеры

rampa 23 августа 2018 | 14:24

интересно, а священнослужители в бане в рясах моются? А в туалете штаны снимают? А то ненароком увидят непотребное )))

alex55 23 августа 2018 | 14:24

Мракобесие нарастает. Хотя еще легко отделались... Папа Иннокентий X просто "кастрировал" статуи...

ltyio 23 августа 2018 | 14:49

alex55: К так называемой "великой кастрации" причастно несколько пап. И первым начал это еще Павел 4 в 16 веке, а закончил Пий 9 в 19 веке. Но ведь это все закончилось почти 200 лет назад, а у нас только начинается. И ладно бы у себя в храме священники что-то прикрывали, но ведь это происходит в "храме науки" - в университете ! Что будет дальше ? Запретят физику, астрономию, биологию , т.к. эти науки противоречат Библии, а значит могут оскорбить чувства верующих ? Удивляюсь, как еще Пушкина с его сказкой про Балду и "Гавриилиадой" не запретили.

democ 23 августа 2018 | 14:26

Во грех их вводит созерцание обнажённых скульптур. Только вот Иисус на кресте тоже обнажённый, но с прикрытым срамом. Может достаточно было только чакру у скульптур прикрыть? 21 век на дворе, а срам весь в обществе, которое вместе с попами на самом деле чертовщиной занимается.

olexa30 23 августа 2018 | 14:30

А зря мужские прикрыли, пусть посмотрят. Свой то из за живота давно не видели.

agamasat 23 августа 2018 | 14:51

Невзоров в следующую среду все скажет о том - все, что мы подумали! Но сделает это с таким изяществом, что пальчики оближешь.)

ltyio 23 августа 2018 | 14:52

У Веллера есть замечательный рассказ "Лаокоон". Практически про вышеописанную ситуацию.

ivar1964 23 августа 2018 | 14:54

Эта новость мне напомнила старую миниатюру Хазанова (автор Альтов Семен) про античного героя Геракла.

Согласитесь, в каждом приличном городе должна быть достопримечательность. В Париже — Эйфелева башня, в Риме — развалины Колизея в хорошем состоянии. У нас в Зареченске таких достопримечательностей было две: дуб, в тени которого проездом стоял Пушкин, и скульптура античного героя Геракла, как известно, мужчины героических пропорций, причем из одежды — меч в могучей правой руке.
Рассказывают, городское начальство, обходя немногочисленные очаги культуры, остановилось перед Гераклом как вкопанное.
— Что я вижу? — возмутилось начальство.
Сопровождающие лица объяснили, что, мол, грек, из античных, звать Гераклом.
Начальство авторучкой ткнуло в середину композиции и сказало:
— Что грек, без вас вижу! А это что?!
Сопровождающие лица стали оправдываться:
— Нашей вины никакой нет! Недосмотрели десять веков назад при высечении товарища. Извините, конечно, за фрагмент, время было такое. А теперь из песни слова не выкинешь! Вроде памятник культуры!
Начальство, говорят, возмутилось до крайности:
— Памятник культуры культурно должен выглядеть! В центре города в таком виде? Дети в школу идут мимо чего? Конечно, низкая успеваемость! Горсад — это лицо города! А что у нас с лицом?! У себя в Афинах пусть стоит нагишом, а у нас чтоб было как у людей! Завтра же!
Наутро у Геракла все было как у людей. Он стоял, прикрывшись фиговым листком, работы местного мастера Каравайчука. Розовый, как говорится, никем не надеванный листок нарядно смотрелся на потемневшей от времени могучей фигуре....

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