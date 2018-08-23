Из-за визита представителей РПЦ в одном из вузов Новосибирска были прикрыты находящиеся там обнаженные скульптуры

Гостей Новосибирского госуниверситета архитектуры и дизайна встречали сегодня в фойе первого этажа приодетые статуи. Голые мужчины и женщины были прикрыты оранжевой тканью (судя по фотографиям, то ли одеялами, то ли занавесками), скрепленной по бокам канцелярскими зажимами.

Дело в том, что в учебном заведении проходит одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей». На это мероприятия была приглашена делегация местной епархии, чтобы обсудить доступность храмов для маломобильных граждан. Так вот, чтобы не ранить чувства священников, руководство вуза и решило несколько подкорректировать образы античных персонажей, рассказал порталу НГС один из участников встречи.

В пресс-службе университета подтвердили изданию «Тайга.Инфо», что действительно несколько статуй обернули в одеяла на время дискуссии. Однако причину этого решения назвать не смогли, попросив отнестись к произошедшему «с пониманием».

После ухода священников из архитектурного вуза, скульптурам вернули их первоначальный вид.