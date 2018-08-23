США, возможно, сегодня официально объявят о начале действия новых ограничительных мер в отношении России
На фоне ожидания новых американских санкций накануне заметно подешевел российский рубль. Сегодня с утра ситуация на валютном рынке пока стабильная.
Руководство России, тем временем, готовит ответ на новые американские санкции. В частности, в Москве говорят о необходимости уйти от зависимости от американской валюты. О готовящихся ответных мерах расскажет Мария Китаева.
Российские власти готовятся начать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов в международной торговле, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, необходимо искать новые схемы, и в Москве будут форсировать работу в этом отношении. Это не первое такое заявление от российского руководства, рассказал «Эху» профессор Департамента финансов Высшей Школы Экономики Александр Абрамов. Он отметил, что в долгосрочной перспективе Россия сможет отказаться от доллара в расчетах с партнерами, но, вероятнее всего, главные статьи экспорта это все же не затронет:
Замглавы МИДа Сергей Рябков также рассказал РИА, что ответом на американские санкции должно стать повышение стойкости нашей экономики с тем, чтобы ослабить влияние на нее недружественных действий со стороны США. Замминистра обратил внимание, что Центробанк уже начал предпринимать определенные шаги в этом направлении. В частности сокращает объем вложений в американские суверенные долговые обязательства и увеличивает доли недолларовых активов в золотовалютном запасе страны.
Отводка не нужна.
Комментарии10
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tvitov66 23 августа 2018 | 14:11
Вводите скорее - уж мочи нет! А то падает!
hiryrg 23 августа 2018 | 14:15
tvitov66: +10500!
patrikk_1 23 августа 2018 | 14:24
США, возможно, сегодня официально объявят о начале действия новых ограничительных мер в отношении России...
"Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюзу необходимо создать платежные системы, независимые от США..."
master_superanalitik 23 августа 2018 | 14:43
tvitov66:
Никакие санкции России не страшны пока в России есть хлеб и вода. Воды и хлеба в России пока слава Богу достаточно. Но если будут искусственно созданы перебои с хлебом, то мы должны будем перейти на подножный корм, но никак не пойти на уступки грязным и подлым бессовестным людям и засранцам с Дикого Запада. А потому вот рецепт, который поможет бороться с американскими санкциями:
Для приготовления хлеба, оладий или каши из желудей придётся их предварительно вымочить в течении двоих суток, чтобы избавиться от вяжущего горького вкуса. Сначала их, конечно, нужно очистить от кожуры и разрезать на четыре части – а уже потом заливать водой, которую следует менять три раза в день. После этого дубовые орешки можно перекладывать в кастрюлю, заливать вдвое большим количеством воды и нагревать до кипения. После этого жёлуди нужно измельчить и высушить, рассыпав массу тонким слоем на бумажных салфетках. Если их просто толочь – получается крупа для каши, а если размолоть – мука. Что делать с последней – придумайте сами.
krypton84 23 августа 2018 | 14:15
ЦБ до конца сентября прекратил закупать валюту - хоть что-то хорошее! Рубль не обвалится еще сильнее... пока что. И если санкции будут не жесткими.
eniro 23 августа 2018 | 14:20
krypton84: Та не, будут вводить аккуратно, с циатимом 201...
jetsam 23 августа 2018 | 14:19
вошьдь-нецарь и премьер-недимон уже готовят ответку.
сейчас, штаны подтянут и корону на ушах поправят
и выдадут пиндосам по самое небалуй:
запретят им тырить наш валежник и нюхать наши носки и портки....
lager23 23 августа 2018 | 14:24
При пенетрации главное голову не расшибить!
trans 23 августа 2018 | 14:28
Можно подумать они виолончели на рубли переведут.
ac_dc 23 августа 2018 | 14:31
вероятнее всего, главные статьи экспорта это все же не затронет:
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Т.е. нефть-газ и оружье по-прежнему за доллары.
А что ж за рубли? матрешек и сувенирные лапти?