США, возможно, сегодня официально объявят о начале действия новых ограничительных мер в отношении России...

На фоне ожидания новых американских санкций накануне заметно подешевел российский рубль. Сегодня с утра ситуация на валютном рынке пока стабильная.



Руководство России, тем временем, готовит ответ на новые американские санкции. В частности, в Москве говорят о необходимости уйти от зависимости от американской валюты. О готовящихся ответных мерах расскажет Мария Китаева.

Российские власти готовятся начать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов в международной торговле, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, необходимо искать новые схемы, и в Москве будут форсировать работу в этом отношении. Это не первое такое заявление от российского руководства, рассказал «Эху» профессор Департамента финансов Высшей Школы Экономики Александр Абрамов. Он отметил, что в долгосрочной перспективе Россия сможет отказаться от доллара в расчетах с партнерами, но, вероятнее всего, главные статьи экспорта это все же не затронет:

Замглавы МИДа Сергей Рябков также рассказал РИА, что ответом на американские санкции должно стать повышение стойкости нашей экономики с тем, чтобы ослабить влияние на нее недружественных действий со стороны США. Замминистра обратил внимание, что Центробанк уже начал предпринимать определенные шаги в этом направлении. В частности сокращает объем вложений в американские суверенные долговые обязательства и увеличивает доли недолларовых активов в золотовалютном запасе страны.

Отводка не нужна.