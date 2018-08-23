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13:32, 23 августа 2018

Кадыров: Правозащитники в Чечне мешают местным правоохранительным органам

Кадыров утверждает, что никто из правозащитников ни разу не поинтересовался, как живут, к примеру, дети погибших сотрудников правоохранительных органов.

Комментарии

15

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efilika 23 августа 2018 | 13:38

Мешает творить беспредел?

zemljanka 23 августа 2018 | 13:56

" танцору..."
На костях...

zemljanka 23 августа 2018 | 13:58

Свободу Титиеву!
"Пепел ..."

kryimzdick 23 августа 2018 | 13:40

Как живут погибшие сотрудники правоохранительных органов. С гуриями у себя там...

zloy_sok 23 августа 2018 | 13:41

А что интересоваться, плохо живут? Эмм.....А кто тогда виноват?

gonduras_on_colyma 23 августа 2018 | 13:44

// Кадыров: Правозащитники в Чечне мешают местным правоохранительным органам //
Ноу-хау от Окадэмика!
Продолжу его гениальную мысль.
Адвокаты мешают местным судам.
Оппозиция мешает местной власти.
И куда податься бедному хану?

liliyask 23 августа 2018 | 13:52

gonduras_on_colyma: пожарники мешают пожарам

eniro 23 августа 2018 | 13:44

А как живут дети погибших сотрудников - это твое дело, господин президент.

askol2016 23 августа 2018 | 13:51

А что, органы соцзащиты в Чечне уже упразднены? Правозащитники занимаются своим, правозащитным делом

dmast79 23 августа 2018 | 14:52

askol2016: Это каким же - поддержкой терроризма?
Или защищать права жертв террора правозащитникам не интересно (как вариант - не оплачивается)?

epynda 23 августа 2018 | 14:00

Правозащитники - это КТО ??? Кто их назначал или выбирал ??
Есть ЗАЩИТНИКИ (АДВОКАТЫ),
Они, по Закону защищают людей в судах, и не только....
Правозащитники, к сожадению, не могут защитить даже себя......
Так зачем "пудрить" людям мозги...???

oneoretwo 23 августа 2018 | 14:02

...ну, завел : "в огороде бузина, а в киеве дядька"...
(плохому танцору вседа яица мешают)

nikolaitschi 23 августа 2018 | 14:02

Некоторым мешает жить по человечески охрана в банках.

korikov 23 августа 2018 | 14:06

На мой взгляд правозащитники на Кавказе - это ячейка террористической организации в этом же регионе. Рука руку моет, юридическая и пропагандистская поддержка.
Вот удивляет тот факт, что там не малое количество НКО занимающихся защитой прав подозреваемых в терроризме и практически ни одной, которая занималась бы защитой прав детей.

vadimp 23 августа 2018 | 14:20

"Кадыров утверждает, что никто из правозащитников ни разу не поинтересовался, как живут, к примеру, дети погибших сотрудников правоохранительных органов."

Тобишь Кадыров поинтересовался? И? Как живут? Плохо? В Чечне нарушают их права?
Поинтересовался и ни хрена не сделал? Ждет правозощитников? Или сделал и теперь живут хорошо? Тогда причем тут правозащитники?

Мешают правоохранительным органам? Ну дык, это и есть их основная задача - мешать госорганам нарушать права граждан. А че должны помагать?

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