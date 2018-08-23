Кадыров: Правозащитники в Чечне мешают местным правоохранительным органам
Кадыров утверждает, что никто из правозащитников ни разу не поинтересовался, как живут, к примеру, дети погибших сотрудников правоохранительных органов.
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Кадыров утверждает, что никто из правозащитников ни разу не поинтересовался, как живут, к примеру, дети погибших сотрудников правоохранительных органов.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии15
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efilika 23 августа 2018 | 13:38
Мешает творить беспредел?
zemljanka 23 августа 2018 | 13:56
" танцору..."
На костях...
zemljanka 23 августа 2018 | 13:58
Свободу Титиеву!
"Пепел ..."
kryimzdick 23 августа 2018 | 13:40
Как живут погибшие сотрудники правоохранительных органов. С гуриями у себя там...
zloy_sok 23 августа 2018 | 13:41
А что интересоваться, плохо живут? Эмм.....А кто тогда виноват?
gonduras_on_colyma 23 августа 2018 | 13:44
// Кадыров: Правозащитники в Чечне мешают местным правоохранительным органам //
Ноу-хау от Окадэмика!
Продолжу его гениальную мысль.
Адвокаты мешают местным судам.
Оппозиция мешает местной власти.
И куда податься бедному хану?
liliyask 23 августа 2018 | 13:52
gonduras_on_colyma: пожарники мешают пожарам
eniro 23 августа 2018 | 13:44
А как живут дети погибших сотрудников - это твое дело, господин президент.
askol2016 23 августа 2018 | 13:51
А что, органы соцзащиты в Чечне уже упразднены? Правозащитники занимаются своим, правозащитным делом
dmast79 23 августа 2018 | 14:52
askol2016: Это каким же - поддержкой терроризма?
Или защищать права жертв террора правозащитникам не интересно (как вариант - не оплачивается)?
epynda 23 августа 2018 | 14:00
Правозащитники - это КТО ??? Кто их назначал или выбирал ??
Есть ЗАЩИТНИКИ (АДВОКАТЫ),
Они, по Закону защищают людей в судах, и не только....
Правозащитники, к сожадению, не могут защитить даже себя......
Так зачем "пудрить" людям мозги...???
oneoretwo 23 августа 2018 | 14:02
...ну, завел : "в огороде бузина, а в киеве дядька"...
(плохому танцору вседа яица мешают)
nikolaitschi 23 августа 2018 | 14:02
Некоторым мешает жить по человечески охрана в банках.
korikov 23 августа 2018 | 14:06
На мой взгляд правозащитники на Кавказе - это ячейка террористической организации в этом же регионе. Рука руку моет, юридическая и пропагандистская поддержка.
Вот удивляет тот факт, что там не малое количество НКО занимающихся защитой прав подозреваемых в терроризме и практически ни одной, которая занималась бы защитой прав детей.
vadimp 23 августа 2018 | 14:20
"Кадыров утверждает, что никто из правозащитников ни разу не поинтересовался, как живут, к примеру, дети погибших сотрудников правоохранительных органов."
Тобишь Кадыров поинтересовался? И? Как живут? Плохо? В Чечне нарушают их права?
Поинтересовался и ни хрена не сделал? Ждет правозощитников? Или сделал и теперь живут хорошо? Тогда причем тут правозащитники?
Мешают правоохранительным органам? Ну дык, это и есть их основная задача - мешать госорганам нарушать права граждан. А че должны помагать?