Глава интерната в Воронежской области осужден на 2,5 года за то, что не установил в здании пожарную сигнализацию
При пожаре в интернате в 2015-ом году погибли 23 пациента. Осужден также завхоз учреждения, он получил 2 года в колонии-поселении.
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При пожаре в интернате в 2015-ом году погибли 23 пациента. Осужден также завхоз учреждения, он получил 2 года в колонии-поселении.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии2
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zemljanka 23 августа 2018 | 14:10
Срок истек?
Мир им, сгоревшим, в Вечности.
sauh 23 августа 2018 | 14:46
2,5 года за смерть 23 человек !!??
Нет слов...