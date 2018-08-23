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13:31, 23 августа 2018

Танк Т-34 перевернулся после военного парада в честь 75-летия победы на Курской дуге

По предварительным данным, никто не пострадал.

Падение произошло на проспекте Победы недалеко от мемориального комплекса. Танк возглавлял колонну военной техники. После завершения парада, приуроченного к 75-летию победы на Курской дуге, он начал заезжать на платформу, которые увозят технику из города. Однако там не удержался и рухнул на правый бок, раздались крики, люди, стоявшие рядом, отбежали в сторону. Как пишет местный сайт «Другдлядруга. Курск» со ссылкой на очевидцев, после падения Т-34 задымился, однако пожарные быстро смогли потушить огонь. Механик-водитель бронемашины не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа. Сразу после происшествия возле танка собрались зрители парада, люди стали фотографировать и снимать. В итоге полицейские оградили место ЧП и перестали пускать кого-либо близко. Вскоре приехала тяжелая спецтехника, которая погрузила Т-34 на платформу.

Падение танка Т-34 произошло в Курске незадолго до визита Владимира Путина. Президент сегодня посетит в городе мемориальный комплекс «Курская дуга» и возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Комментарии

20

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tvitov66 23 августа 2018 | 13:42

не захотел отечественный Т-34 заезжать на иносраный погрузчик ... Нужно было кобылой на ЖД платформу тянуть

kiever 23 августа 2018 | 13:46

tvitov66: и то правда. Когда в киеве недавно заглох и задымил новейший украинский танк, который до парада не добрался даже. Его тянули американским тягачем

zemljanka 23 августа 2018 | 13:51

Народу показали, на что способен лучший в мире танк...

navsegda 23 августа 2018 | 13:54

kiever: Про заглохшую Армату уже не помним ?

pyfrjvsqfldjrfn 23 августа 2018 | 13:57

Можеповторили.

kiever 23 августа 2018 | 13:58

navsegda: помним, плюс одна гривна

alis_kirs 23 августа 2018 | 14:04

navsegda: ===Про заглохшую Армату...===
Кстати, правильно связали события. И с "Арматой" и с "Т-34" произошло одно и тоже - ошибка вождения. Только в случае с "Т-34" ошибка была по причине устарелости механизма управления, а с "Арматой" - по причине новизны...

tks 23 августа 2018 | 14:06

kiever: И что?
АРМАТА на Красной Площади встала.

alexsokol777 23 августа 2018 | 14:13

tks: то?
АРМАТА на Красной Площади встала.
---

И что?
В позапрошлом году неопытный водила включил на ней горный тормоз.

И что?

tks 23 августа 2018 | 14:32

alexsokol777: И этим водилой были вы?

alis_kirs 23 августа 2018 | 13:59

tvitov66: ===Нужно было кобылой на ЖД платформу тянуть...===
Так кобылы не было. Вы же не приехали...

vezdehod 23 августа 2018 | 14:12

Видимо Курские партизаны вырыли. слишком. глубокий окоп - вот и перевернулся.

omichka 23 августа 2018 | 13:45

Танк-то хороший. А вот водители - не уверена.

caravel2 23 августа 2018 | 14:13

omichka: Так не осталось умелых танкистов-то! Местные все росгвардейцами-полицаями, да налоговиками работают...

satttana_perrrkele 23 августа 2018 | 13:45

ДЕДЫЖВОЕВАЛИ
Можем повторить!

askol2016 23 августа 2018 | 13:53

Нефиг пьяных за руль сажать

kosmichesky 23 августа 2018 | 13:55

В Курске на параде был продемонстрирован новый летающий танк.

oneoretwo 23 августа 2018 | 13:55

...на фанерном надо было - вам привычнее....

sergeoa 23 августа 2018 | 14:01

К огромной радости фашиствующего соседнего недогосударства, и воинствующих либералов

kara 23 августа 2018 | 14:07

Удивительное Эхо СМИ: просмотрел новостную ленту, так про танк упавший написали, а про то что на этом параде был Путин нет!
Зато про Порошенко не раз про самый большой флаг Украины и тд.
Эхо точно СМИ России?

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