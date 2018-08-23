Танк Т-34 перевернулся после военного парада в честь 75-летия победы на Курской дуге
По предварительным данным, никто не пострадал.
Падение произошло на проспекте Победы недалеко от мемориального комплекса. Танк возглавлял колонну военной техники. После завершения парада, приуроченного к 75-летию победы на Курской дуге, он начал заезжать на платформу, которые увозят технику из города. Однако там не удержался и рухнул на правый бок, раздались крики, люди, стоявшие рядом, отбежали в сторону. Как пишет местный сайт «Другдлядруга. Курск» со ссылкой на очевидцев, после падения Т-34 задымился, однако пожарные быстро смогли потушить огонь. Механик-водитель бронемашины не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа. Сразу после происшествия возле танка собрались зрители парада, люди стали фотографировать и снимать. В итоге полицейские оградили место ЧП и перестали пускать кого-либо близко. Вскоре приехала тяжелая спецтехника, которая погрузила Т-34 на платформу.
Падение танка Т-34 произошло в Курске незадолго до визита Владимира Путина. Президент сегодня посетит в городе мемориальный комплекс «Курская дуга» и возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 23 августа 2018 | 13:42
не захотел отечественный Т-34 заезжать на иносраный погрузчик ... Нужно было кобылой на ЖД платформу тянуть
kiever 23 августа 2018 | 13:46
tvitov66: и то правда. Когда в киеве недавно заглох и задымил новейший украинский танк, который до парада не добрался даже. Его тянули американским тягачем
zemljanka 23 августа 2018 | 13:51
Народу показали, на что способен лучший в мире танк...
navsegda 23 августа 2018 | 13:54
kiever: Про заглохшую Армату уже не помним ?
pyfrjvsqfldjrfn 23 августа 2018 | 13:57
Можеповторили.
kiever 23 августа 2018 | 13:58
navsegda: помним, плюс одна гривна
alis_kirs 23 августа 2018 | 14:04
navsegda: ===Про заглохшую Армату...===
Кстати, правильно связали события. И с "Арматой" и с "Т-34" произошло одно и тоже - ошибка вождения. Только в случае с "Т-34" ошибка была по причине устарелости механизма управления, а с "Арматой" - по причине новизны...
tks 23 августа 2018 | 14:06
kiever: И что?
АРМАТА на Красной Площади встала.
alexsokol777 23 августа 2018 | 14:13
tks: то?
АРМАТА на Красной Площади встала.
---
И что?
В позапрошлом году неопытный водила включил на ней горный тормоз.
И что?
tks 23 августа 2018 | 14:32
alexsokol777: И этим водилой были вы?
alis_kirs 23 августа 2018 | 13:59
tvitov66: ===Нужно было кобылой на ЖД платформу тянуть...===
Так кобылы не было. Вы же не приехали...
vezdehod 23 августа 2018 | 14:12
Видимо Курские партизаны вырыли. слишком. глубокий окоп - вот и перевернулся.
omichka 23 августа 2018 | 13:45
Танк-то хороший. А вот водители - не уверена.
caravel2 23 августа 2018 | 14:13
omichka: Так не осталось умелых танкистов-то! Местные все росгвардейцами-полицаями, да налоговиками работают...
satttana_perrrkele 23 августа 2018 | 13:45
ДЕДЫЖВОЕВАЛИ
Можем повторить!
askol2016 23 августа 2018 | 13:53
Нефиг пьяных за руль сажать
kosmichesky 23 августа 2018 | 13:55
В Курске на параде был продемонстрирован новый летающий танк.
oneoretwo 23 августа 2018 | 13:55
...на фанерном надо было - вам привычнее....
sergeoa 23 августа 2018 | 14:01
К огромной радости фашиствующего соседнего недогосударства, и воинствующих либералов
kara 23 августа 2018 | 14:07
Удивительное Эхо СМИ: просмотрел новостную ленту, так про танк упавший написали, а про то что на этом параде был Путин нет!
Зато про Порошенко не раз про самый большой флаг Украины и тд.
Эхо точно СМИ России?