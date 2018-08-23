Танк Т-34 перевернулся после военного парада в честь 75-летия победы на Курской дуге

По предварительным данным, никто не пострадал.

Падение произошло на проспекте Победы недалеко от мемориального комплекса. Танк возглавлял колонну военной техники. После завершения парада, приуроченного к 75-летию победы на Курской дуге, он начал заезжать на платформу, которые увозят технику из города. Однако там не удержался и рухнул на правый бок, раздались крики, люди, стоявшие рядом, отбежали в сторону. Как пишет местный сайт «Другдлядруга. Курск» со ссылкой на очевидцев, после падения Т-34 задымился, однако пожарные быстро смогли потушить огонь. Механик-водитель бронемашины не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа. Сразу после происшествия возле танка собрались зрители парада, люди стали фотографировать и снимать. В итоге полицейские оградили место ЧП и перестали пускать кого-либо близко. Вскоре приехала тяжелая спецтехника, которая погрузила Т-34 на платформу.

Падение танка Т-34 произошло в Курске незадолго до визита Владимира Путина. Президент сегодня посетит в городе мемориальный комплекс «Курская дуга» и возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.