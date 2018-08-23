Курс доллара на Московской бирже достиг 69 рублей
Такого не было с апреля 2016-го года. Евро растет до 79 рублей 67 копеек. Все это происходит на фоне ожидания новых американских санкций.
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Такого не было с апреля 2016-го года. Евро растет до 79 рублей 67 копеек. Все это происходит на фоне ожидания новых американских санкций.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии37
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kryimzdick 23 августа 2018 | 13:38
Никогда такого не было, и вдруг опять.
А американцы на войну даже не пришли...
tvitov66 23 августа 2018 | 13:39
kryimzdick: не дали нам американцы полезных импортозамещению санкций вот оно и упало
oldpartizan 23 августа 2018 | 13:41
полный стабилизец?
belovnikita 23 августа 2018 | 13:42
oldpartizan: ху/лономика - "станет больше рублей"
kottigr1 23 августа 2018 | 13:57
belovnikita: Теперь экономика проклятого Запада точно не устоит под гнетом растущего рубля и неизбежно рухнет.. Закидаем нашими казначейскими бумажками как фрицев шапками в 1941-м..
taglit 23 августа 2018 | 14:01
kottigr1: Эхо как всегда тормозит, - рубль стал резко укрепляться - прям сейчас, - 67,70
vezdehod 23 августа 2018 | 14:10
taglit:
Эхо как всегда тормозит, - рубль стал резко укрепляться - прям сейчас, - 67,70
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Дёргайся не дёргайся...Объясняю...Это не резкое укрепление, а плаванье Дерьма в проруби.
bosen48 23 августа 2018 | 14:19
vezdehod: Балбес, курс поддерживал наш ЦБ, как только он отказался от покупок, сразу доллар резко упал.
merelymy 23 августа 2018 | 13:39
Неужели началось.
И как это понимать? Просто как или как?
dorin1987 23 августа 2018 | 13:41
merelymy: /И как это понимать?/ - Как величие ымперии царька РФ. Благодать! Оно же говорило, что повышение курса - во благо)
tvitov66 23 августа 2018 | 13:44
dorin1987: чую - обещанный нацЛидером ПРОРЫВ всё ближе и ближе!
bosen48 23 августа 2018 | 14:02
kryimzdick: Да успокойся, это игры центробанка, как только бросили покупать доллары, сразу до 67 с копейками упал.
kryimzdick 23 августа 2018 | 14:12
bosen48: упал и больше не поднимется?
bosen48 23 августа 2018 | 14:22
kryimzdick: Ты про доллар что ли, болезный?
vezdehod 23 августа 2018 | 14:06
Курс доллара на Московской бирже достиг 69 рублей
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Это курс "деревянного" УПАЛ к ногам "зелёного" и просит пощады.
moncegorskyi 23 августа 2018 | 13:39
Всего лишь слухи и рубль лихорадит и это при довольно высокой цене за бочку черной жижи. Мда...
belovnikita 23 августа 2018 | 13:44
moncegorskyi: такого же не может быть никогда на вяликой сверхдержавке! вы все врети :-)
thrombus 23 августа 2018 | 13:45
встали с колен, а ноги не держат...
norgemann 23 августа 2018 | 13:47
Это не рубль рухнул, это доллар взлетел перед финальным падением. Во всяком случае по зомбоящику уже 75 лет талдычат что доллар вот вот обвалится.
dorin1987 23 августа 2018 | 13:50
norgemann: Не опохмелившийся миша леонтьев предрекает смерть доллару уже лет 15. Может вот оно? Началось?
bosen48 23 августа 2018 | 14:05
norgemann: Знаешь, а ты ведь накаркал, обвалился доллар. Ты не успел ещё обменять?!
chichanik 23 августа 2018 | 13:47
Ру-бель! Ру-бель! Ру-бель!
Давай рекорд!
Ра-си-я! Ра-си-я! Ра-си-я!
bosen48 23 августа 2018 | 14:07
chichanik: Ты перестарался, теперь кричи: - Америка, Америка!
chichanik 23 августа 2018 | 14:21
bosen48: Америка пофиг ... я в конце года в Питер хочу съездить ... чисто шкурный интерс, извините.
tag188 23 августа 2018 | 13:50
Однако, хотелось бы услышать знаменитых аналитиков Мишу Леонтьева и Колю Старикова с их прогнозами скорого крушения доллара и США.
eniro 23 августа 2018 | 13:55
tag188: Вы думаете изменится соотношение валют? Ой-ли...
eduard1958 23 августа 2018 | 14:27
eniro: Соотношение валют не должно измениться: доллар останется основной мировой валютой,а рубль - нефтекупоном.
cromwel 23 августа 2018 | 14:02
Все Путем! Россия, вперед!
vasya_von_smetankin 23 августа 2018 | 14:02
"Всё выше, выше и выше
Стремим мы полёт наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ".
(с) «Марш авиаторов»
taglit 23 августа 2018 | 14:08
что интересно, - график падения и взлета рубля совпадает с графиком турецкой лиры...
piter_ug 23 августа 2018 | 14:08
Оригинальный способ вставания с колен.
bosen48 23 августа 2018 | 14:12
piter_ug: Да вы бы прежде, чем писать свои высеры, на курс онлайн посмотрели уже 67,65 и падение доллара продолжается.
lager23 23 августа 2018 | 14:34
bosen48: падение доллара пропорционально сливу валютных резервов Минфина .... несколько лет назад РФ таким образом "спалила" 500 млрд долларов и резервный фонд накрылся медным тазом, вы об этом слышали?
nichirin 23 августа 2018 | 14:12
Какая, кхем, затейливая цифра.
jetsam 23 августа 2018 | 14:15
когда рогожка встал у руля космической корпорации
рубль решил уйти в космос самостоятельно.
когда таксу пошлют на марс - еще неизвестно,
а вот рубль к орбите юпитера уже приближается на всех парах...
еще чуть-чуть и рост рф достигнет комических вершин и без
ядрёных макарон - с помощью только рлапши доширак...
magna_tab 23 августа 2018 | 14:25
И это - не предел!
lager23 23 августа 2018 | 14:28
Дорого стране обходятся Володины "утехи".... интересно, в какой срок он разорит страну если цены на жижу не поднимутся?