Польские специалисты смогут вновь осмотреть обломки самолета Леха Качиньского, который разбился в 2010 году

Следственный комитет России удовлетворил запрос компетентных органов Польши.

Польские следователи будут работать в Смоленской области с 3 по 7 сентября. Они смогут побывать на месте авиакатастрофы, а также совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики осмотреть подузлы и конструктивные элементы Ту-154. Затем материалы будут переданы польской стороне, сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Напомню, Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения, в котором погибли 96 человек, ошибку пилотов, которые пошли на посадку в условиях плохой погоды. Польша, проведя свое расследование, ошибки экипажа не отрицала, но возложила вину за случившееся на российских диспетчеров. Москва с этим не согласилась.

В 2016 году Варшава возобновила расследование, в рамках которого, в числе прочего, были эксгумированы тела погибших. Польские власти.

заявили, что на борту был взрыв и причиной крушения мог стать теракт. Следственный комитет России отвергает подобные предположения.

Польская сторона неоднократно просила передать ей обломки самолета, однако Россия отказывается до окончания собственного расследования.