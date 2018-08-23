Польские специалисты смогут вновь осмотреть обломки самолета Леха Качиньского, который разбился в 2010 году
Следственный комитет России удовлетворил запрос компетентных органов Польши.
Польские следователи будут работать в Смоленской области с 3 по 7 сентября. Они смогут побывать на месте авиакатастрофы, а также совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики осмотреть подузлы и конструктивные элементы Ту-154. Затем материалы будут переданы польской стороне, сообщила представитель СК Светлана Петренко.
Напомню, Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения, в котором погибли 96 человек, ошибку пилотов, которые пошли на посадку в условиях плохой погоды. Польша, проведя свое расследование, ошибки экипажа не отрицала, но возложила вину за случившееся на российских диспетчеров. Москва с этим не согласилась.
В 2016 году Варшава возобновила расследование, в рамках которого, в числе прочего, были эксгумированы тела погибших. Польские власти.
заявили, что на борту был взрыв и причиной крушения мог стать теракт. Следственный комитет России отвергает подобные предположения.
Польская сторона неоднократно просила передать ей обломки самолета, однако Россия отказывается до окончания собственного расследования.
Комментарии2
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luger_max_otto 23 августа 2018 | 13:17
Какое интересное и продолжительное расследование: виновные давно назначены, а вещдоки, интересные другой стороне, никак не переданы. Что именно нечисто, интересно.
skull__ 23 августа 2018 | 13:19
luger_max_otto: А не отдают по одной причине, чтобы поляки " случайно" не нашли на самом видном месте следы взрывчатого вещества, предположительно используемым только в России. Под присмотром пусть смотрят и расследуют сколько угодно.