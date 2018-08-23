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13:03, 23 августа 2018

Кадыров: Серия недавних нападений на полицейских в Чечне была организована из-за границы

Его выступление опубликовано на личной странице во ВКонтакте.

Ответственность за  серию нападений в Чечне взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (Запрещена на территории РФ).

Комментарии

3

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dorin1987 23 августа 2018 | 13:11

/была организована из-за границы/ - Та самая организация по разрушению скреп, в которую верует две трети населения РФ? Вот весело будет, когда царек РФ ласты склеит...

greeg1 23 августа 2018 | 13:15

Рамзан. Заграница это ИГИЛ что-ли?

neon001 23 августа 2018 | 13:23

greeg1: необязательно. просто заграница)

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