Кадыров: Серия недавних нападений на полицейских в Чечне была организована из-за границы
Его выступление опубликовано на личной странице во ВКонтакте.
Ответственность за серию нападений в Чечне взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (Запрещена на территории РФ).
Комментарии3
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dorin1987 23 августа 2018 | 13:11
/была организована из-за границы/ - Та самая организация по разрушению скреп, в которую верует две трети населения РФ? Вот весело будет, когда царек РФ ласты склеит...
greeg1 23 августа 2018 | 13:15
Рамзан. Заграница это ИГИЛ что-ли?
neon001 23 августа 2018 | 13:23
greeg1: необязательно. просто заграница)