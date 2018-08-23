На украшение избирательных участков ко дню выборов мэра в Москве решено потратить 100 миллионов рублей
Эта сумма в два раза выше аналогичных расходов на президентских выборах.
Гирлянды, перетяжки и указатели-навигаторы появятся на избирательных участках, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документы сайта госзакупок. Над входом в здания избирателей будут встречать логотипы выборов и арки из красных, белых и синих шариков. В целом оформление повторяет дизайн, который использовали на выборах президента, однако стоить это будет дороже. На участках появятся стенды, на фоне которых голосующие смогут фотографироваться сами или с помощью волонтеров. Проголосовавшим предложат сделать селфи с табличкой «Мы с папой и мамой выбрали мэра Москвы». На все эти украшения и развлечения из столичного бюджета выделяют 109 миллионов рублей. В мэрии указывают, что расходы основаны на нормах избирательного кодекса Москвы. Документ предусматривает содействие избирательным комиссиям в предоставлении помещений, его оформлении и техническом оснащении.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
Комментарии7
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aleks50 Алексей Клубников 23 августа 2018 | 13:06
Знают ведь на что деньги выкинуть.
yralez 23 августа 2018 | 13:09
Гуляй Москва, тряси Расею.
polsan 23 августа 2018 | 13:11
Налогоплательщики московские молодцы заплатили, спасибо. Теперь пришла очередь налоготратильщиков. Как говориться:" Кто на что учился"! ))
motooppic 23 августа 2018 | 13:17
ну и правильно. Не на перекошенные же рожи оппозиционных упырей смотреть! глаза должны радоваться красоте!
tks 23 августа 2018 | 13:19
Бабла стока много в столице ПутоРейха стало, что его просто некуда девать!!
lazich 23 августа 2018 | 13:19
Пир во время чумы.
greeg1 23 августа 2018 | 13:23
Даёшь на каждый избирательный участок цыган с медведями. И каждому посетителю рюмку водки на входе.