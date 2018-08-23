На украшение избирательных участков ко дню выборов мэра в Москве решено потратить 100 миллионов рублей

Эта сумма в два раза выше аналогичных расходов на президентских выборах.

Гирлянды, перетяжки и указатели-навигаторы появятся на избирательных участках, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документы сайта госзакупок. Над входом в здания избирателей будут встречать логотипы выборов и арки из красных, белых и синих шариков. В целом оформление повторяет дизайн, который использовали на выборах президента, однако стоить это будет дороже. На участках появятся стенды, на фоне которых голосующие смогут фотографироваться сами или с помощью волонтеров. Проголосовавшим предложат сделать селфи с табличкой «Мы с папой и мамой выбрали мэра Москвы». На все эти украшения и развлечения из столичного бюджета выделяют 109 миллионов рублей. В мэрии указывают, что расходы основаны на нормах избирательного кодекса Москвы. Документ предусматривает содействие избирательным комиссиям в предоставлении помещений, его оформлении и техническом оснащении.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.