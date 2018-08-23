Российская валюта сегодня резко подешевела. Она потеряла примерно по рублю по отношению к доллару и евро

Официальные курсы ЦБ на завтра, соответственно – 68.53 и 79.25.

Участники рынка опасаются негативного влияния на экономику новых американских санкций, которые должны вступить в силу буквально сегодня-завтра. Они связаны с химической атакой против семьи Скрипалей в Великобритании. Тем временем, племянница бывшего офицера ГРУ Виктория Скрипаль предполагает, что ее дяди, возможно, уже нет в живых. Она сказала об этом в интервью агентству РИА. По ее словам, в последний раз с родственниками в России на связь выходили в конце июля и обещали, что Сергей Скрипаль вскоре сам позвонит, но этого так и не произошло.

После заметного падения накануне, сегодня курс российского рубля в целом стабилен: сейчас на электронных торгах доллар стоит примерно 68 рублей, евро — почти 79. Отечественная валюта находится под давлением американских санкций, но это не самый главный фактор, — считает экономист Александр Абрамов

Участники рынка опасаются негативного влияния на экономику новых американских санкций, которые должны вступить в силу буквально сегодня-завтра. Они связаны с химической атакой против семьи Скрипалей в Великобритании. Тем временем, племянница бывшего офицера ГРУ Виктория Скрипаль предполагает, что ее дяди, возможно, уже нет в живых. Она сказала об этом в интервью агентству РИА. По ее словам, в последний раз с родственниками в России на связь выходили в конце июля и обещали, что Сергей Скрипаль вскоре сам позвонит, но этого так и не произошло.