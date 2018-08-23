Российская валюта сегодня резко подешевела. Она потеряла примерно по рублю по отношению к доллару и евро
Официальные курсы ЦБ на завтра, соответственно – 68.53 и 79.25.
Участники рынка опасаются негативного влияния на экономику новых американских санкций, которые должны вступить в силу буквально сегодня-завтра. Они связаны с химической атакой против семьи Скрипалей в Великобритании. Тем временем, племянница бывшего офицера ГРУ Виктория Скрипаль предполагает, что ее дяди, возможно, уже нет в живых. Она сказала об этом в интервью агентству РИА. По ее словам, в последний раз с родственниками в России на связь выходили в конце июля и обещали, что Сергей Скрипаль вскоре сам позвонит, но этого так и не произошло.
После заметного падения накануне, сегодня курс российского рубля в целом стабилен: сейчас на электронных торгах доллар стоит примерно 68 рублей, евро — почти 79. Отечественная валюта находится под давлением американских санкций, но это не самый главный фактор, — считает экономист Александр Абрамов
Участники рынка опасаются негативного влияния на экономику новых американских санкций, которые должны вступить в силу буквально сегодня-завтра. Они связаны с химической атакой против семьи Скрипалей в Великобритании. Тем временем, племянница бывшего офицера ГРУ Виктория Скрипаль предполагает, что ее дяди, возможно, уже нет в живых. Она сказала об этом в интервью агентству РИА. По ее словам, в последний раз с родственниками в России на связь выходили в конце июля и обещали, что Сергей Скрипаль вскоре сам позвонит, но этого так и не произошло.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 13:12
Странно: новичком травили врага нацдилера, а пострадало всё народонаселение, которое заметно обеднело.
luger_max_otto 23 августа 2018 | 13:14
Не "странно", а как обычно. Это путинский режим во всей красе своей. Хутина- на пуй.
tvitov66 23 августа 2018 | 13:15
luger_max_otto: обычно достаётся сиротам - они на митинг не пойдут!
tvitov66 23 августа 2018 | 13:13
Ну потеряла и потеряла ... что с воза упало, то пропало - так скрепы вещуют
polsan 23 августа 2018 | 13:16
Отечественная валюта находится под давлением американских санкций, но это не самый главный фактор, — считает экономист Александр Абрамов.
так стоит может дописать, что же на самом деле главный фактор, и кто так усиленно скупает доллар на бирже, что он дорожает?
tks 23 августа 2018 | 13:17
Да здравствует путиномика!!