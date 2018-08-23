Продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде не захотели делать акцент на проблемах с Россией
По британской данным газеты Дейли Телегарф, именно это стало причиной ухода режиссера Дэнни Бойла. Проблемы возникли в момент обсуждения финальных правок в сценарии.
Комментарии2
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eniro 23 августа 2018 | 12:52
А не будущий (запрещенный) прокат фильма в России стал причиной ухода? Денежку всем надо...
ematveev 23 августа 2018 | 13:16
Режиссер хочет успеть попиариться на горячей теме. Он наемник, получает гонорар единовременно (съемки фильма). А там хоть трава не расти.
Продюсеры понимают, что вечно пиариться на этой теме невозможно. Они получают доход длительно (срок жизни фильма). Им важна и судьба фильма во времени.
Вот и все.