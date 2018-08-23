Москва пока не отреагировала на сообщения о замораживании российских активов в Швейцарии
Накануне стало известно о решении одного из крупнейших в мире банков, Credit Suisse. По данным агентства Reuters, из-за американских санкций он заморозил связанные с Россией пять миллиардов долларов.
Комментарии13
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ivar1964 23 августа 2018 | 12:35
Москва, возможно, вообще и не среагирует. Или традиционно скажет: "Ихтамнет". Но рубль непременно отреагирует. Он очень честный, хотя и бедный.
arye_11 23 августа 2018 | 12:56
ivar1964:
68,95 и 79,7...
С утра уже реагирует.
"Гори, гори ясно. чтобы не погасло..."
danko1 23 августа 2018 | 13:03
ivar1964: Это только в одном банке 5 млрд. дол., а сколько по всему Миру и во всех банках награбленное держат?
И не только имеют наглость заявлять, что денег нет, но и Путин приказывал ворам этим награбленное в Россию вернуть, даже в нарушении закона амнистировал награбленное и освободил от уплаты налогов.
Но и на этих условиях они не пожелали возвращать деньги в Россию.
sm59 23 августа 2018 | 12:43
Ачего долго думать. Заморозят швейцарские активы в России. Делов-то ...
efilika 23 августа 2018 | 12:47
sm59: ivar1964: запретят поставки сыра. Благо только он один нормальный и оставался.
seryj_wolk 23 августа 2018 | 12:49
У кремлевцев пропал дар речи!
andygo__ru 23 августа 2018 | 12:56
seryj_wolk: "У кремлевцев пропал дар речи!" ---
--- а вот я лично - таки верю в Манюню! Щас она хлопнет рюмочку утреннего бескофеинового кофе, и - строчить, строчить... с ковырялочкой. Манюне ведь - дайте только ожить... после вчерашнего!
Это по поводу: "Москва пока не отреагировала на сообщения о замораживании" ;)
ansh 23 августа 2018 | 12:55
Почему "патриоты" не защищают своих?
dorin1987 23 августа 2018 | 12:55
/Москва пока не отреагировала/ - Жует сопельки. Чавкает. То ли еще будет :)
epynda 23 августа 2018 | 12:56
А почему российские активы, в период постоянно обновляемых санкций, находятся в зарубежных банках ????
Финансами руководят иностранные агенты или дур..и ???
glotov 23 августа 2018 | 13:03
Вот тебе и швейцарские банки, знаменитые своей независимостью !....
oneoretwo 23 августа 2018 | 13:05
...с челюстями - где чья - выпавшими разберутся, памперсы поменяют и начнут, стал быть, реагировать с "позитивом в сетях"...
a_111111 23 августа 2018 | 13:10
А банк говорит что это ВРАНЬЕ!