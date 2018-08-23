Московские власти согласовали коммунистам митинг по пенсионной теме на 2 сентября
Эта акция пройдет на проспекте академика Сахарова.
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Эта акция пройдет на проспекте академика Сахарова.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии1
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cromwel 23 августа 2018 | 12:56
Пусть друг Зю на митинге расскажет, откуда в его партии столько миллионеров и почему так они о народе пекутся. И с чьих рук компартия кормится.