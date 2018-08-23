Президент России вскоре может объявить о некотором смягчении плана т.н. «пенсионной реформы»
По неофициальным сведениям, это произойдет во время поездки Владимира Путина по регионам в конце августа.
Заявление Владимира Путина о смягчении пенсионной реформы должно появиться до 1 сентября, стало известно RTVI от источников, близких к администрации президента и «Единой России». Это необходимо сделать за некоторое время до единого дня голосования 9 сентября, когда состоятся выборы губернаторов, региональных и городских собраний. По информации собеседников телеканала, объявление позиции российского лидера должно остановить падение рейтингов партии. И поскольку поддержка президента и «Единой России» взаимосвязаны, если Путин выступит в «защиту» граждан, партия в преддверии выборов сможет гарантировать себе дополнительные проценты. До сих пор президент старался не высказываться по поводу предложения правительства о повышении пенсионного возраста. Лишь однажды он заявил, что существующие варианты реформы ему не нравятся. А в Кремле всякий раз подчеркивали, что это инициатива правительства, и Путин не имеет к ней отношения.
Предложенная властями идея резкого повышения пенсионного возраста вызвала в стране серьезную волну недовольства и критики. Каждую неделю в разных регионах проходят акции протеста, некоторые весьма массовые.
Комментарии26
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danko1 23 августа 2018 | 12:34
Эту "реформу" не смягчать надо, а отменять, т.к. нет реально обещанных Путиным 25 млн. рабочих мест, экономика в стагнации, а реальная продолжительность жизни низкая.
Да и деньги есть, если триллионы на бессмысленные проекты и виолончели направляют.
tvitov66 23 августа 2018 | 12:40
danko1: с 2014 года у нас мараторили накопительную часть и передавали в личный резервный фонд нацЛидера и что он теперь все смараторенное нам вернёт? АГА - ЩА!
eniro 23 августа 2018 | 12:41
danko1: danko1: Так ить "существующие варианты реформы ЕМУ не ндравлятся..." Вот благодать то разливается. И "Единая Россия" процентовку надеется получить. Все, как в старь, По-доброму. И мужикам будет послабленьице...
lenin3 23 августа 2018 | 12:42
danko1: ага,а 10-го тут же про смягчение и забудет...
danko1 23 августа 2018 | 12:49
lenin3: С учетом того, что Путин все свои обещания выполняет с точностью до наоборот, в реальности всё будет еще более ужесточено.
А обвинят в этом потом санкции, а не собственную тупость и воровство.
elzbeta 23 августа 2018 | 12:34
И всем станет хорошо?
kamen_12 23 августа 2018 | 12:35
Только Путин человек, едроссы и либерасты сволочи. Будет у нас хамон с пармезаном!
hiryrg 23 августа 2018 | 12:35
Чего, чего он там заявил? Какие "смягчения", и какая "защита"?
motooppic 23 августа 2018 | 12:36
нормальная реформа. Зачем ее изменять или смягчать?
platonnekafrin 23 августа 2018 | 12:38
"Мы тебя не больно зарежем"
Уже представил, как добрые слезы Вождя силились со счастливой слезой населения.
navsegda 23 августа 2018 | 12:39
Так и предсказывали , плохой Медведев предложил плохую реформу и тут из кустов выходит хороший Путин весь в белом и смягчает плохую реформу и она сразу становится как бэ ничего себе
sergirusso 23 августа 2018 | 12:43
От перемены мест слагаемых сумма не изменится. Можно перечислить пенсионному фонду 16 ярдов гринов в год - и тогда реформа не потребуется. Можно не давать ни копейки - и реформа будет жесткой. Остальные варианты - полумеры. Жесткость реформы зависит от количества бабла, которое получит пенсионный фонд для затыкания дыры в своем бюджете. Одно лечится - другое калечится....
vincenttt 23 августа 2018 | 12:44
Нищее российское народонаселение в нетерпении и в напряжении!..Ведь в этот раз переназначенный им гопник будет его грабить "смягчённо" и насиловать будет уже в размягчённые футболом отверстия!….
rampa 23 августа 2018 | 12:45
конечно, отрубать хвост собаки по частям гораздо гуманнее
rampa 23 августа 2018 | 12:45
конечно, отрубать хвост собаки по частям гораздо гуманнее
abuvgrobu 23 августа 2018 | 12:51
То с одной, то с другой стороны пытаются шоколадом намазать тот котях, который они подложили "дорогим россиянам".. Но даже сплошь покрытое шоколадом говно не превратится в конфету, а так и останется говном.
cromwel 23 августа 2018 | 12:54
Ну наконец то, путин добрый следователь, весь в белом. Спаситель нации.
ed10075 23 августа 2018 | 12:55
Нет никакой пенсионной реформы. Есть преступное решение поднять пенсионный возраст без согласия населения.
peresvet73 23 августа 2018 | 12:58
Начальник скостил срок - радуйтесь ЗК!
sergo_25_26 23 августа 2018 | 12:58
Задрожал колОс на глиняных каблуках.
victoro 23 августа 2018 | 13:04
Ещё не все ромашки ободраны. Ждём'с
kapkina 23 августа 2018 | 13:07
Что значит «смягчить»? Он клялся не увеличивать пенсионный возраст прри своем правлении
greeg1 23 августа 2018 | 13:09
Картина маслом. Явление Христа народу. Путин весь в белом, а вы.... Сами знаете кто.
ppvngavr 23 августа 2018 | 13:13
О демографической и социально-экономической необходимости пенсионной реформы говорили ведущие экономисты и социологи еще в 2000 году, поскольку неотвратимо надвигающаяся демографическая "яма" в конце 2020-х была ясно видна уже тогда. А пенсионная реформа относится как раз к тем мероприятиям, которые осуществляются ДЕСЯТИЛЕТИМИ и о которых объявляется очень ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. И сопровождаться она должна комплексом мер, включающих создание центров переквалификации, обеспечение всех нуждающихся достойным пособием по безработице, развитие здравохранения, образования и рынка труда. Вместо этого осуществляется:
ПЕНСИОННЫЙ КУЛЬБИТ ПУТИНА:
"Пенсионный кульбит Путина": http://www.proza.ru/2018/06/28/564
trans 23 августа 2018 | 13:20
Внесли в Госдуму самый жесткий вариант, посмотрели на реакцию народа, а сейчас Вова слегка смягчит этот закон. И народ будет счастлив, и будет благодарить Путина за его доброту и заботу.
Заранее это было понятно.
tks 23 августа 2018 | 13:21
И вот, Он выходит, весь в ослепительно белом...
Упырь.