Президент России вскоре может объявить о некотором смягчении плана т.н. «пенсионной реформы»

По неофициальным сведениям, это произойдет во время поездки Владимира Путина по регионам в конце августа.

Заявление Владимира Путина о смягчении пенсионной реформы должно появиться до 1 сентября, стало известно RTVI от источников, близких к администрации президента и «Единой России». Это необходимо сделать за некоторое время до единого дня голосования 9 сентября, когда состоятся выборы губернаторов, региональных и городских собраний. По информации собеседников телеканала, объявление позиции российского лидера должно остановить падение рейтингов партии. И поскольку поддержка президента и «Единой России» взаимосвязаны, если Путин выступит в «защиту» граждан, партия в преддверии выборов сможет гарантировать себе дополнительные проценты. До сих пор президент старался не высказываться по поводу предложения правительства о повышении пенсионного возраста. Лишь однажды он заявил, что существующие варианты реформы ему не нравятся. А в Кремле всякий раз подчеркивали, что это инициатива правительства, и Путин не имеет к ней отношения.

Предложенная властями идея резкого повышения пенсионного возраста вызвала в стране серьезную волну недовольства и критики. Каждую неделю в разных регионах проходят акции протеста, некоторые весьма массовые.