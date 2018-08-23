Российский рубль сегодня вновь резко дешевеет
На бирже сейчас доллар стоит 68,90, а евро – 79,50. Это более чем на рубль отличается от официальных курсов Центробанка.
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На бирже сейчас доллар стоит 68,90, а евро – 79,50. Это более чем на рубль отличается от официальных курсов Центробанка.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии27
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tvitov66 23 августа 2018 | 12:38
уж рубель тешется, а санкциеФ всё нет!
dorin1987 23 августа 2018 | 12:39
tvitov66: И это только предоплата для великих ымперцев РФ за ымперский же комплекс неполноценности. Основной счет попозже будет :)
alexsokol777 23 августа 2018 | 13:02
dorin1987:
Да
На западной помощи гривня в 4 раза упала, а рубль на санкциях только в 2 раза.
Грвня стгила 5 рублей, сейчас 2 рубля.
Сало уронили!
dorin1987 23 августа 2018 | 13:21
_ /гривня / - А при чем тут она? Речь о великоымперской валюте РФ :) В отличие от Украины у РФ никто территории не аннексировал, лугандонов не сколачивала никакая мразь с гражданством РФ.
Так, рубль валится от сообщений о санкциях (санкции и не ввели пока).
Это как, свидетельство величия великой ымперии РФ, м?
lenin3 23 августа 2018 | 12:40
tvitov66: когда ж ты,гад,до 100 докатишься,все ждут!
alexsokol777 23 августа 2018 | 13:04
lenin3:
когда ж ты,гад,до 100 докатишься,все ждут!
----
Сотня за доллар (падение рубля в 3 раза)- это нам обещали ещё в 2014м году все видные экономисты от Альбац до Швондеровича и Саши Сотника.
А вот гривня с тех же пор упала почти в 4 раза.
Сало уронили!
Уси на майдан!
danko1 23 августа 2018 | 12:40
tvitov66: План Путина по наполнению бюджета деревянными рублями наполняется.
Теперь доходы россиян и на 10% вырасти смогут при инфляции реальной в 20 и более процентов.
Так Путин свой майский указ "выполнит".
neon001 23 августа 2018 | 12:46
danko1: он же говорил, что рублей станет больше и так победим)
citizenkane 23 августа 2018 | 12:48
neon001: Venezuelu tak bistro nedagonit
alexsokol777 23 августа 2018 | 13:06
danko1: Так Путин свой майский указ "выполнит
---
Кастрюля, указ - это приказ, который должны выполнять соответствующие органы власти.
Учи русский и мозг себе купи, майданутая.
andygo__ru 23 августа 2018 | 13:13
alexsokol777: " (путинский) указ - это приказ, который должны выполнять соответствующие органы власти." ---
---а, это по поводу 25 млн. новых рабочих мест?
Надеюсь, что деньги на это - нашлись? Или, как обычно, нашлись в карманах пенсионеров? ;)
eniro 23 августа 2018 | 12:48
tvitov66: Чо ты пугаешь то, как детей малых. Вона, смотри, хохлы не дохнут и мы сдюжим. Чай, пережили всяку навалу. Были и монголы, и Карл, и Наполеон, и немчура разная. Нешто Путина убоимси?
tvitov66 23 августа 2018 | 12:54
Да уж, Наполеон Москву сжёг, под Бородино Кутузова разбил ... а победа была за нами!
eniro 23 августа 2018 | 12:59
tvitov66: "Россия! Россия! Россия! (Мальчик иди на...) Россия!..."
andygo__ru 23 августа 2018 | 13:03
eniro: "Чо ты пугаешь то .... мы сдюжим" ---
--- оказывается, в этом и есть - цель жизни?
Хм... как легко, оказывается, разгибается толстая духовная скрЭпа...
citizenkane 23 августа 2018 | 12:46
Srochno nuzho vvesti gibridnij rubelj!
good_warrior 23 августа 2018 | 12:53
Чем доллар дороже
Тем у здешней либерды от улыбок ширеют рожи!
jetsam 23 августа 2018 | 12:57
good_warrior: а у вас? анус сжимается?
дык, это хорошо только для пригожинских - второй заработок будет больше.
jetsam 23 августа 2018 | 12:55
ну что, пора готовиться к вводу налога на валежник.
попользовались пару месяцев и хватит.
вошьдю-нецарю казны не хватает...
neon001 23 августа 2018 | 12:55
так и до голода недалеко) но зато лечение россиян голодом это очень духовно (духовная практика). может быть в этот раз излечатся и выберут верный путь. не путать с особым.
belovnikita 23 августа 2018 | 12:58
neon001: не выберут. Просто подохнут - из США теперь срасеянам никто на прокорм не пришлет как в 1991 году
seryj_wolk 23 августа 2018 | 12:55
В словах доктора Фауста: суха теория, мой друг, а дреаво жизни пышно зеленеет,- содержится двойной смысл, который кремлины не уловили.
andygo__ru 23 августа 2018 | 13:05
seryj_wolk: "В словах доктора Фауста: суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет,- содержится двойной смысл" ----
--- слушайте, вот это - пяяять! Спасибо Вам огромное, ржу - как подорванный (как принято теперь писать в инетах).
belovnikita 23 августа 2018 | 12:56
сахип-задовна ху/лономика она такая!
sergo_25_26 23 августа 2018 | 12:56
А Крым здесь ни причём. Просто великая и могучая в кольце врагов. Все хотят напасть и своих дырок насверлить.
victoro 23 августа 2018 | 12:57
Пенсионеры получайте пенсии в долларах.
И скажите спасибо Путину.
wojskowy Марек Качоровски 23 августа 2018 | 13:05
Информация в СМИ: Рубль снизился по отношению к евро на 7 рублей, всё это в пределах нормальных колебаний курса. Евро РЕЗКО подешевело на целый рубль. У Ленина было "два шага вперёд, один шаг назад", сейчас темпы изменились "семь шагов назад, один вперёд" . Но по ящику " Всё хорошо прекрасная маркиза, вот только рубль почти подох".