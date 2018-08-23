Еще одно обвинение в сексуальных домогательствах выдвинуто против звезды Голливуда Кевина Спейси
Об этом сообщила прокуратура Лос-Анджелеса. Она рассматривает это дело. Подробности при этом не приводятся. Ранее актера уже заподозрили в приставаниях к несовершеннолетнему, которые якобы имели место 30 лет назад.
Комментарии1
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nikolaitschi 23 августа 2018 | 13:10
Прекрасный актер, смотрю с удовольствием. Все это грязь, но почувствовать себя изнасилованным (или ощупанным) через 30 лет - нежность чувств, сравнимая только с чувствами верующих. Ерунда какая-то! Жаль, не досняли Карточный домик.