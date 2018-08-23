Польские представители получат возможность осмотреть обломки самолета, который разбился в 10-м году под Смоленском
Об этом сегодня утром объявил Следственный комитет России. Эксперты из Варшавы прибудут в начале сентября. Им разрешат работать в присутствии российских специалистов. Самолет Ту-154 разбился восемь лет назад. Тогда погибли почти сто человек, в том числе, президент Польши Лех Качиньский. Многие в Польше считают, что катастрофа не была случайной.
Комментарии7
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abuvgrobu 23 августа 2018 | 12:08
Эта музыка будет вечной...)
novyrusich 23 августа 2018 | 12:12
abuvgrobu: И 8-ми лет не прошло как полякам разрешили обломки самолета осмотреть.
Все вычистили, значит. Ну во всяком случае так в СК считают.
ОШИБКУ С БОИНГОМ ДОНБАССКИМ УЧЛИ.
ДОПУСТИЛИ ДО НЕГО ГОЛЛАНДЦЕВ И ВОНА ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
ДОКАЗАЛИ ОНИ ЧТО ЕГО РОССИЙСКИЙ БУК СБИЛ.
sg97 23 августа 2018 | 12:42
novyrusich:
А не подскажешь, дебил, как они тогда вот это определили, если к обломкам не подходили?
"Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский, объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолета, сообщает агентство PAP."
Пиздиш, холуй, как и поленья, такие же тупые холуи..
pravdatut 23 августа 2018 | 12:10
Это же надо, мыли 8 лет.
accyapa 23 августа 2018 | 12:20
Зря всё же наши убили Ярослава. Его брат Лех делает всё возможное, чтобы развалить Европейский Союз.
А поскольку братья были абсолютно одинаковые - близнецы, то надо думать этим же занимался бы и Ярослав.
sg97 23 августа 2018 | 12:50
accyapa:
Поленьев вообще за людей в мире не считают. В англии слегка притравили якобы российские спецслужбы российских же граждан - скандалище!!! Санкции-куянкции, высылка дипломатов.. Целый самолет высших дров выпилили - всем покуй.. Обидно должно быть поленьям )))
ancestor74 23 августа 2018 | 12:26
А то, они их не смотрели...