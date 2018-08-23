Польские представители получат возможность осмотреть обломки самолета, который разбился в  10-м году под Смоленском

Об этом сегодня утром объявил Следственный комитет России. Эксперты из Варшавы прибудут в начале сентября. Им разрешат работать в присутствии российских специалистов. Самолет Ту-154 разбился восемь лет назад. Тогда погибли почти сто человек, в том числе, президент Польши Лех Качиньский. Многие в Польше считают, что катастрофа не была случайной.