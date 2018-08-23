Правозащитники в Чечне мешают правоохранительным органам

Почти в открытую об этом заявил минувшим вечером глава региона Рамзан Кадыров. После серии нападений на полицейских он встречался с руководством силовых структур Чечни.

Рамзан Кадыров считает, что нападения подростков на полицейских несколько дней назад были организованы из-за рубежа и координировались при помощи социальных сетей.