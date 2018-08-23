Правозащитники в Чечне мешают правоохранительным органам
Почти в открытую об этом заявил минувшим вечером глава региона Рамзан Кадыров. После серии нападений на полицейских он встречался с руководством силовых структур Чечни.
Рамзан Кадыров считает, что нападения подростков на полицейских несколько дней назад были организованы из-за рубежа и координировались при помощи социальных сетей.
Комментарии8
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danko1 23 августа 2018 | 12:09
Действительно, какие правозащитники, когда Путин по ЦТ разрешил Кадырову Конституцию нарушать и изгонять из Чечни родственников своих врагов, сжигая их дома, объяснив это тем, что в Чечне такие обычаи?
У нас при Путине не закон правит, а бандитские понятия и древние обычаи.
И правозащитники в таких условиях врагами режима являются.
sim202_ 23 августа 2018 | 12:12
Хочет самее Самого стать...?
yralez 23 августа 2018 | 12:15
Мешают кадыровским бандитам ?
Это и есть Герои России, а не бандиты, члены ОПГ и их сынки.
aleks50 Алексей Клубников 23 августа 2018 | 12:20
С больной головы на здоровую всё перекинул.
gvs 23 августа 2018 | 12:22
Плохому танцору ПРАВОЗАЩИТНИКИ мешают... )))))
wasielna 23 августа 2018 | 12:28
Для кого право-защита и для кого право-охрана?
plidurok Андрей Филимонов 23 августа 2018 | 12:35
Адвокат всегда "мешает" прокурору, а партизаны "мешают" оккупантам.
karachaev4 23 августа 2018 | 12:43
Мешают что сносить дома и убивать людей из числа родных нападавших?