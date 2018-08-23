Президент Украины извинился перед гражданами за невыполненные обещания по Донбассу
Сегодня Петр Порошенко вспомнил о своих словах четырехлетней давности. Тогда он говорил, что война в Донбассе будет продолжаться не месяцы, а «считанные часы».
Петр Порошенко сегодня выступал в Днепре по случаю государственного праздника — Дня флага Украины.
Комментарии10
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ukraminadozemljudobrjt 23 августа 2018 | 12:08
Не Пить пусть пообещает.
pravdatut 23 августа 2018 | 12:21
ukraminadozemljudobrjt: Пусть пообещает население РФ не пить "Бояришник"))
zemljanka 23 августа 2018 | 12:54
Извинился - человек. Еще что-нибудь пообещает.
Мордор под боком - проблема не для слабых.
Держись, красавица Украина! Сил в борьбе за независимость.
pravdatut 23 августа 2018 | 12:13
УП: Президент США Дональд Трамп отправил поздравление по случаю Дня независимости Украины в адрес президента Петра Порошенко.
"От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа", - говорится в послании Трампа.
"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше", - заявил глава Белого дома.
"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - подчеркнул президент США.
"Правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста", - также говорится в послании.
nersesov 23 августа 2018 | 12:14
pravdatut: ну, кто бы сомневался, что они будут продолжать РАБОТАТЬ с Украиной ))) результаты работы уже налицо и говорят сами за себя
pravdatut 23 августа 2018 | 12:25
nersesov: Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2017 год, составленный популярным институтом Legatum Institute.
Итак, согласно рейтингу по уровню жизни в 2017 году Россия находится на 90 месте (Украина на 85 месте) среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе предпринимательства — 88 месте, по уровню коррупции и эффективность управления страной — 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образования на 35 месте, и уровне свободы граждан — на 89 месте среди стран мира.
На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норвегия.
Источник: Уровень жизни населения России и стран мира в 2017 году сайт bs-life.ru
nersesov 23 августа 2018 | 12:46
pravdatut: вот здесь то, на что вы ссылаетесь. https://www.prosperity.com/rankings
Штудируйте, потом доложите
abuvgrobu 23 августа 2018 | 12:17
Неужели настанет такое время, когда про Порошенко забудут СМИ и мы не будем с утра читать его бред?)))) Впрочем, как обычно, с приближением пятницы у Пети начинается словесная диспепсия)))
piterjanis 23 августа 2018 | 12:33
а за геноцид народа он не хочет извиниться?
remote456 23 августа 2018 | 12:43
piterjanis: Кого он там изгеноцидил? Донбасских ушлепков отстреливают не только украинские, но и русские парни - рядовые ВСУ. Или уголовники ДНР - это новая биологическая разновидность Хомы?