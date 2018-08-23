Президент Украины извинился перед гражданами за невыполненные обещания по Донбассу

Сегодня Петр Порошенко вспомнил о своих словах четырехлетней давности. Тогда он говорил, что война в Донбассе будет продолжаться не месяцы, а «считанные часы».

Петр Порошенко сегодня выступал в Днепре по случаю государственного праздника — Дня флага Украины.