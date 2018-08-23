Срочные новости приходят из Парижа. В пригороде французской столицы неизвестный с ножом напал на прохожих
По сообщениям полиции, один человек погиб, двое ранены. Что касается преступника, то он, — «нейтрализован». Других подробностей пока нет.
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По сообщениям полиции, один человек погиб, двое ранены. Что касается преступника, то он, — «нейтрализован». Других подробностей пока нет.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии3
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cromwel 23 августа 2018 | 13:01
Опять неизвестный? Терроризм не имеет нацилнальности...
citizeneco 23 августа 2018 | 13:10
Таких срочных новостей с поножовщиной в России каждый день «пруд пруди».
Зачем об этом сообщать, когда можно разместить гораздо более интересный, позитивный материал, у нас и своей чернухи хватает, пусть они там в Париже разбираются со своей.
sidoroventucascz 23 августа 2018 | 13:21
Что-то я не вижу в "Le Monde" заголовков "В Подольске, пригороде Москвы, Вася зарезал Ваню и Маню. И ещё полоснул по лицу Пете." И в остальной мировой, да и отечественной, прессе что-то не замечаю пристального интереса к этим прискорбным новостям из пригородов Москвы, поступающим в криминальные сводки мало что не ежедневно.
Выходит дело, если не парижский мусульманин-террорист, беженец, а коренной подмосковный православный алкаш с белой горячкой, то всё можно и хорошо? И на то, что алкаши режут каждый месяц друг друга и безвинных свойственников сотнями, столичной и мировой прессе наплевать? Ведь из этого же не слепить сенсацию!