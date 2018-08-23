Руководство РФ готовит ответ на новые американские санкции, о которых должно быть объявлено буквально сегодня-завтра
В частности, в Москве говорят о необходимости уйти от зависимости от американской валюты.
России необходимо избавиться от доллара как средства для взаимных расчетов и найти другие схемы, подчеркнул замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, работу в этом направлении необходимо ускорить. Как сказал Сергей Рябков РИА, важно увеличивать долю недолларовых активов в золотовалютном запасе и сокращать объемы вложений в американские суверенные долговые обязательства. Более того, зам. министра назвал действия США по введению санкций враждебными и отметил, что в ответ Россия повысит устойчивость отечественной экономики и снизит зависимость своего благосостояния от решений властей Соединенных штатов. В свою очередь зам. председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев предупредил, что Москва откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения.
Президент Владимир Путин вчера сказал, что надеется на постепенный отход американских властей от санкционной политики. Нынешние действия США он назвал «бессмысленными» и «контрпродуктивными».
Комментарии35
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platonnekafrin 23 августа 2018 | 12:12
«В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила, —
С нами Путин родной, и масонской рукой
Нас к победе ведет Кужугетыч!»
Вот сколько ни пытаюсь буддиста с Ворошиловым срифмовать, не получается в последней строчке. Явно, что оглу шаманит. А с Путиным проблем нет - фамилия в любой стих на место Сталина легко вставляется.
alladinov 23 августа 2018 | 12:16
«России необходимо избавиться от доллара»
Полностью согласен с таким тезисом и готов изо всех сил помочь Родине, ибо если не я, то кто? Готов лично помочь России избавиться от поганых долларов и принять их на свой счет. Сгодятся и наличные, и безналичные. Этот титанический подвиг я готов сделать совершенно бесплатно и даже Звезда Героя мне не нужна. Но если дадут, то, конечно, не откажусь. Роисся, вперде!
novyrusich 23 августа 2018 | 12:26
alladinov: зам. председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев предупредил, что Москва откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения.
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Только мне кажется, что Кондратьев идиот?
Ведь американские санкции как раз и включают строжайший запрет поставок в Россию электроники и комплектующих двойного назначения.
Он и раньше был, но теперь ужесточился.
не так давно за обход запрета российский агент в США пятерочку получил. Да и не единственный это случай.
почему идиотов на таких постах в Совфеде держат?
ed10075 23 августа 2018 | 12:50
novyrusich: Зря удивляетесь. Для того, чтобы стать членом СФ или депутатом ГД, нужно быть или идиотом, или негодяем-приспособленцем.
arabtom 23 августа 2018 | 12:59
novyrusich: Так другие кнопочки правильно нажимать не будут - вот и приходится идиотов держать)))
tvitov66 23 августа 2018 | 12:28
alladinov: интересно, а наше мудрое руководство в ответ на новые американские санкции опять сирот съест или платон введет всем жителям по самые гланды?
lenin3 23 августа 2018 | 12:29
alladinov: не-е,щас Звезда Хероя уже не катит.Вот ЗМС-это да!)))
wwk_2 23 августа 2018 | 12:42
alladinov: А может давить доллары тракторами, как санкционные продукты. Это будет круто. Вот только население может начать бросаться под эти трактора. Несознательные, к сожалению, в наем гордом народе еще встречаются.
y3emen1 23 августа 2018 | 12:17
platonnekafrin: кужечило
platonnekafrin 23 августа 2018 | 12:24
y3emen1: Thanks a ton! От души, как юрист поэту!
alladinov 23 августа 2018 | 12:22
platonnekafrin: «Вот сколько ни пытаюсь буддиста с Ворошиловым срифмовать, не получается в последней строчке.»
«В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила, —
С нами Путин родной, и масонской рукой
Всех врагов Шойгу гонит в могилу!»
wwk_2 23 августа 2018 | 12:40
platonnekafrin: Пушкин нервно курит в коридоре.
navsegda 23 августа 2018 | 12:12
Ожидаем все прелести пути Чучхе , вот только сами депутаты никогда не откажутся от иномарок , айфонов , итальянского мрамора и прочих валютных прелестей
chapter_2 23 августа 2018 | 12:40
navsegda: Банк Credit Suisse (Швейцария) на днях заморозил связанные с Россией активы на $5 млрд.
testmeter 23 августа 2018 | 12:44
navsegda: Одно другому не мешает. Товарищ Ын учился в Швейцарии, на недавней встрече с Трампом все отмечали его прекрасное знание английского. Ему наверняка выписывают книги, вещи и развлечения из Японии, США и Европы. Это вполне вписывается в систему восточных традиций.
Да здравствует дружба между Северной Кореей и Северной Расеей!
Да здравствует скрепноправославное учение Чучхе!
Да здравствуют наши славные вожди Ким Чен Ын и Вов Пут Ин!
danko1 23 августа 2018 | 12:13
России надо избавиться от власти, которая всех, внутри страны и вовне, врагами выставляет, а экономику уничтожила воровством и непрофессионализмом.
Но такие в отставку сами не уйдут и реальных выборов не вернут. Тупик.
А санкции опять по Воронежу, т.е. простым россиянам, ударят.
lenin3 23 августа 2018 | 12:27
danko1: А Трамп,Маск и Гейтс успели забрать свои деньги из Сбербанка и продать недвижимость на Рублёвке?
И второй вопрос:как же теперь Поганая Омерика без российской нефти жить будет?
tvitov66 23 августа 2018 | 12:33
danko1: это нам с вами давно понятно, а простой росиянский телезритель готовится отражать нападки проклятой пиндосии на рублевый суверенитет сверхдержавы не вставая с дивана ... и пока нашему телезрителю удобно на диване сражаться с мировым империализмом хрен он нам с вами встанет и пойдёт власть менять
zukus 23 августа 2018 | 12:53
tvitov66: Цивилизованные граждане, когда им не нравится власть в стране, меняют страну, а не власть (см. Британия, США, ФРГ, Франция, Италия, Швеция, Греция и т.п.).
pavelmistery 23 августа 2018 | 12:15
Кажется российские санкции начинают действовать ))
"Американский рынок акций назло скептикам упорно растет уже десятый год и в среду поставил эпохальный рекорд: текущий бум стал самым продолжительным в истории"
matsuvi 23 августа 2018 | 12:30
pavelmistery: А китайский упал 1,5 раза за полгода.
testmeter 23 августа 2018 | 12:17
Шувалов обмазал говном часы.
Рогозин вы@бал кошку.
Мизулина утром сняла трусы
и показала жопу в окошко.
Лавров сделал штопором дырку в губе.
Киселев наглотался шурупов.
Медведев на экране Айфона себе
гвоздем нацарапал «залупа».
Соловьев забодал трамвай на ходу.
Небеньзя не мылся неделю.
Путин кричал «конгрессменов в пиzду»
и обоссался в постели.
Кудрин чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Дерипаска засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Шойгу выбил палкой четыре окна.
Миллер сломал калитку.
Сечин на кухне насрал говна
и на столе слепил пирамидку.
Матвиенко долго блевала в кусты.
Захарова бьется в истерике.
А ты? Чем за санкции ты
отомстил проклятой Америке?
platonnekafrin 23 августа 2018 | 12:21
testmeter: Очень плохие стихи - отвратительные, поэтому, наверно, ржу до слез.
ze_danil 23 августа 2018 | 12:17
Нынешние действия США он назвал «бессмысленными» и «контрпродуктивными».
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чот искандеры совсем загрустили...
yralez 23 августа 2018 | 12:18
Шкурки соболей и хвосты хорьков.....переходим на на свою национальную валюту.
Кому то хвосты хорьков на......нужны ?.
sergei_tn 23 августа 2018 | 12:18
И ответ этот будет сокрушительным.
Для нас, конечно. Куда там санкциям :)
y3emen1 23 августа 2018 | 12:29
sergei_tn: если мы сегодня не самосокрушимся, то завтра тут будут войска нато!!!
timber_head 23 августа 2018 | 12:29
"России необходимо избавиться от доллара как средства для взаимных расчетов"
Эти дебилы не в курсе, что доллар, как средство взаиморасчетов, запрещен в России с года, по-моему, 1993 или 1994? И что, тем не менее, пока рубль не стабилизировался, народу было глубоко пофиг, запретило государство рассчитываться долларами или нет.
sergirusso 23 августа 2018 | 12:33
Задавим пиндостанского ежа! Сами знаете чем....
ivar1964 23 августа 2018 | 12:37
//России необходимо избавиться от доллара как средства для взаимных расчетов ...//
А избавлять от доллара будут обывателей.
hiryrg 23 августа 2018 | 12:39
"...надеется на постепенный отход американских властей от санкционной политики". Аха...ха...ха...Ну надейся и дальше.
ruthenocene 23 августа 2018 | 12:54
"...откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения..."
И правильно! Мы же давеча соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Буркина-Фасо заключили. Вот у них всё и купим!..
old44 23 августа 2018 | 13:00
"России необходимо избавиться от доллара" - то есть наварованный триллион из офшоров вернут в Россию ?
sergo_25_26 23 августа 2018 | 13:04
Поговаривают что ТРАМПВАШ мячик подаренный шилом проколол. Вот и все санкции.
oneoretwo 23 августа 2018 | 13:12
России необходимо избавиться от доллара...
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...от всех наворованных долларов ВАС уже и так начали избавлять, тут другое...
как бы узнать чего еще из "импорта" эти мерзавцы задумали лишить население страны ?...