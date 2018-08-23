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12:01, 23 августа 2018

Руководство РФ готовит ответ на новые американские санкции, о  которых должно быть объявлено буквально сегодня-завтра

В частности, в Москве говорят о необходимости уйти от зависимости от американской валюты.

России необходимо избавиться от доллара как средства для взаимных расчетов и найти другие схемы, подчеркнул замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, работу в этом направлении необходимо ускорить. Как сказал Сергей Рябков РИА, важно увеличивать долю недолларовых активов в золотовалютном запасе и сокращать объемы вложений в американские суверенные долговые обязательства. Более того, зам. министра назвал действия США по введению санкций враждебными и отметил, что в ответ Россия повысит устойчивость отечественной экономики и снизит зависимость своего благосостояния от решений властей Соединенных штатов. В свою очередь зам. председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев предупредил, что Москва откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения.

Президент Владимир Путин вчера сказал, что надеется на постепенный отход американских властей от  санкционной политики. Нынешние действия США он назвал «бессмысленными» и  «контрпродуктивными».

Комментарии

35

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platonnekafrin 23 августа 2018 | 12:12

«В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила, —
С нами Путин родной, и масонской рукой
Нас к победе ведет Кужугетыч!»

Вот сколько ни пытаюсь буддиста с Ворошиловым срифмовать, не получается в последней строчке. Явно, что оглу шаманит. А с Путиным проблем нет - фамилия в любой стих на место Сталина легко вставляется.

alladinov 23 августа 2018 | 12:16

«России необходимо избавиться от доллара»

Полностью согласен с таким тезисом и готов изо всех сил помочь Родине, ибо если не я, то кто? Готов лично помочь России избавиться от поганых долларов и принять их на свой счет. Сгодятся и наличные, и безналичные. Этот титанический подвиг я готов сделать совершенно бесплатно и даже Звезда Героя мне не нужна. Но если дадут, то, конечно, не откажусь. Роисся, вперде!

novyrusich 23 августа 2018 | 12:26

alladinov: зам. председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев предупредил, что Москва откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения.
==================
Только мне кажется, что Кондратьев идиот?
Ведь американские санкции как раз и включают строжайший запрет поставок в Россию электроники и комплектующих двойного назначения.
Он и раньше был, но теперь ужесточился.
не так давно за обход запрета российский агент в США пятерочку получил. Да и не единственный это случай.

почему идиотов на таких постах в Совфеде держат?

ed10075 23 августа 2018 | 12:50

novyrusich: Зря удивляетесь. Для того, чтобы стать членом СФ или депутатом ГД, нужно быть или идиотом, или негодяем-приспособленцем.

arabtom 23 августа 2018 | 12:59

novyrusich: Так другие кнопочки правильно нажимать не будут - вот и приходится идиотов держать)))

tvitov66 23 августа 2018 | 12:28

alladinov: интересно, а наше мудрое руководство в ответ на новые американские санкции опять сирот съест или платон введет всем жителям по самые гланды?

lenin3 23 августа 2018 | 12:29

alladinov: не-е,щас Звезда Хероя уже не катит.Вот ЗМС-это да!)))

wwk_2 23 августа 2018 | 12:42

alladinov: А может давить доллары тракторами, как санкционные продукты. Это будет круто. Вот только население может начать бросаться под эти трактора. Несознательные, к сожалению, в наем гордом народе еще встречаются.

y3emen1 23 августа 2018 | 12:17

platonnekafrin: кужечило

platonnekafrin 23 августа 2018 | 12:24

y3emen1: Thanks a ton! От души, как юрист поэту!

alladinov 23 августа 2018 | 12:22

platonnekafrin: «Вот сколько ни пытаюсь буддиста с Ворошиловым срифмовать, не получается в последней строчке.»

«В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила, —
С нами Путин родной, и масонской рукой
Всех врагов Шойгу гонит в могилу!»

wwk_2 23 августа 2018 | 12:40

platonnekafrin: Пушкин нервно курит в коридоре.

navsegda 23 августа 2018 | 12:12

Ожидаем все прелести пути Чучхе , вот только сами депутаты никогда не откажутся от иномарок , айфонов , итальянского мрамора и прочих валютных прелестей

chapter_2 23 августа 2018 | 12:40

navsegda: Банк Credit Suisse (Швейцария) на днях заморозил связанные с Россией активы на $5 млрд.

testmeter 23 августа 2018 | 12:44

navsegda: Одно другому не мешает. Товарищ Ын учился в Швейцарии, на недавней встрече с Трампом все отмечали его прекрасное знание английского. Ему наверняка выписывают книги, вещи и развлечения из Японии, США и Европы. Это вполне вписывается в систему восточных традиций.
Да здравствует дружба между Северной Кореей и Северной Расеей!
Да здравствует скрепноправославное учение Чучхе!
Да здравствуют наши славные вожди Ким Чен Ын и Вов Пут Ин!

danko1 23 августа 2018 | 12:13

России надо избавиться от власти, которая всех, внутри страны и вовне, врагами выставляет, а экономику уничтожила воровством и непрофессионализмом.
Но такие в отставку сами не уйдут и реальных выборов не вернут. Тупик.
А санкции опять по Воронежу, т.е. простым россиянам, ударят.

lenin3 23 августа 2018 | 12:27

danko1: А Трамп,Маск и Гейтс успели забрать свои деньги из Сбербанка и продать недвижимость на Рублёвке?
И второй вопрос:как же теперь Поганая Омерика без российской нефти жить будет?

tvitov66 23 августа 2018 | 12:33

danko1: это нам с вами давно понятно, а простой росиянский телезритель готовится отражать нападки проклятой пиндосии на рублевый суверенитет сверхдержавы не вставая с дивана ... и пока нашему телезрителю удобно на диване сражаться с мировым империализмом хрен он нам с вами встанет и пойдёт власть менять

zukus 23 августа 2018 | 12:53

tvitov66: Цивилизованные граждане, когда им не нравится власть в стране, меняют страну, а не власть (см. Британия, США, ФРГ, Франция, Италия, Швеция, Греция и т.п.).

(комментарий скрыт)

pavelmistery 23 августа 2018 | 12:15

Кажется российские санкции начинают действовать ))

"Американский рынок акций назло скептикам упорно растет уже десятый год и в среду поставил эпохальный рекорд: текущий бум стал самым продолжительным в истории"

matsuvi 23 августа 2018 | 12:30

pavelmistery: А китайский упал 1,5 раза за полгода.

testmeter 23 августа 2018 | 12:17

Шувалов обмазал говном часы.
Рогозин вы@бал кошку.
Мизулина утром сняла трусы
и показала жопу в окошко.
Лавров сделал штопором дырку в губе.
Киселев наглотался шурупов.
Медведев на экране Айфона себе
гвоздем нацарапал «залупа».
Соловьев забодал трамвай на ходу.
Небеньзя не мылся неделю.
Путин кричал «конгрессменов в пиzду»
и обоссался в постели.
Кудрин чесал отверткой яйцо
и расцарапал до крови.
Дерипаска засунул в духовку лицо
и сжег ресницы и брови.
Шойгу выбил палкой четыре окна.
Миллер сломал калитку.
Сечин на кухне насрал говна
и на столе слепил пирамидку.
Матвиенко долго блевала в кусты.
Захарова бьется в истерике.

А ты? Чем за санкции ты
отомстил проклятой Америке?

platonnekafrin 23 августа 2018 | 12:21

testmeter: Очень плохие стихи - отвратительные, поэтому, наверно, ржу до слез.

ze_danil 23 августа 2018 | 12:17

Нынешние действия США он назвал «бессмысленными» и «контрпродуктивными».
_________________________

чот искандеры совсем загрустили...

yralez 23 августа 2018 | 12:18

Шкурки соболей и хвосты хорьков.....переходим на на свою национальную валюту.
Кому то хвосты хорьков на......нужны ?.

sergei_tn 23 августа 2018 | 12:18

И ответ этот будет сокрушительным.

Для нас, конечно. Куда там санкциям :)

y3emen1 23 августа 2018 | 12:29

sergei_tn: если мы сегодня не самосокрушимся, то завтра тут будут войска нато!!!

timber_head 23 августа 2018 | 12:29

"России необходимо избавиться от доллара как средства для взаимных расчетов"

Эти дебилы не в курсе, что доллар, как средство взаиморасчетов, запрещен в России с года, по-моему, 1993 или 1994? И что, тем не менее, пока рубль не стабилизировался, народу было глубоко пофиг, запретило государство рассчитываться долларами или нет.

sergirusso 23 августа 2018 | 12:33

Задавим пиндостанского ежа! Сами знаете чем....

ivar1964 23 августа 2018 | 12:37

//России необходимо избавиться от доллара как средства для взаимных расчетов ...//

А избавлять от доллара будут обывателей.

hiryrg 23 августа 2018 | 12:39

"...надеется на постепенный отход американских властей от санкционной политики". Аха...ха...ха...Ну надейся и дальше.

ruthenocene 23 августа 2018 | 12:54

"...откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения..."
И правильно! Мы же давеча соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Буркина-Фасо заключили. Вот у них всё и купим!..

old44 23 августа 2018 | 13:00

"России необходимо избавиться от доллара" - то есть наварованный триллион из офшоров вернут в Россию ?

sergo_25_26 23 августа 2018 | 13:04

Поговаривают что ТРАМПВАШ мячик подаренный шилом проколол. Вот и все санкции.

(комментарий скрыт)

oneoretwo 23 августа 2018 | 13:12

России необходимо избавиться от доллара...
--------------------------------
...от всех наворованных долларов ВАС уже и так начали избавлять, тут другое...
как бы узнать чего еще из "импорта" эти мерзавцы задумали лишить население страны ?...

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