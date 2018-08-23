Руководство РФ готовит ответ на новые американские санкции, о  которых должно быть объявлено буквально сегодня-завтра

В частности, в Москве говорят о необходимости уйти от зависимости от американской валюты.

России необходимо избавиться от доллара как средства для взаимных расчетов и найти другие схемы, подчеркнул замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам, работу в этом направлении необходимо ускорить. Как сказал Сергей Рябков РИА, важно увеличивать долю недолларовых активов в золотовалютном запасе и сокращать объемы вложений в американские суверенные долговые обязательства. Более того, зам. министра назвал действия США по введению санкций враждебными и отметил, что в ответ Россия повысит устойчивость отечественной экономики и снизит зависимость своего благосостояния от решений властей Соединенных штатов. В свою очередь зам. председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев предупредил, что Москва откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения.

Президент Владимир Путин вчера сказал, что надеется на постепенный отход американских властей от санкционной политики. Нынешние действия США он назвал «бессмысленными» и «контрпродуктивными».