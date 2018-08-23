На фоне ожидания американских санкций сегодня дешевеет российский рубль
По отношению к доллару курс отечественной валюты упал до уровня апреля 2016 года и почти вплотную подобрался к отметке 69 рублей. Что касается евро, то он сейчас стоит примерно 79,50.
Комментарии11
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ss2020 23 августа 2018 | 12:04
ожидание смерти хуже самой смерти!)))
alladinov 23 августа 2018 | 12:12
Благодаря мудрой экономической политике Великого Вождя и Учителя, за один поганый пендосский доллар Русские люди получают целых 69 полновесных Русский Рублей! Да и поза красивая. Роисся, вперде!
novyrusich 23 августа 2018 | 12:15
alladinov: БОЛЬШЕ РУБЛЕЙ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ.
За американский доллар, конечно.
tvitov66 23 августа 2018 | 12:23
novyrusich: Наш скреПОНОСный рубель достиг очередной вершины падения потому что полезные нашему импортозамещению санкции так и не настали ... Но истинные достижения отрицательного роста ещё впереди - фпэрдэ ПРОРЫВ!
hastings 23 августа 2018 | 12:15
ss2020: Мы за доллар теперь больше рублей получаем, балда. Радоваться надо!
novyrusich 23 августа 2018 | 12:31
hastings: Точно, Мы за доллар теперь больше рублей получаем, балда. Радоваться надо!
Только я вот задумался ..... а зачем вообще доллары отдавать?
Печатай рубли сколько твоей душеньке угода.
Чай Могнтный Двор есть, бумага тоже.
Но чтобы меньше ее расходовать можно на купюры достоинством в 10 тысяч перейти, а потом и до миллиона недалеко будет.
u237 23 августа 2018 | 12:16
одно ожидание вызывает падение, это что же за экономика, что её колбасит от намерений и ожиданий?
snikkersnepper 23 августа 2018 | 12:17
Что точно дешевеет - так это оставшиеся мозги эховских "экономистов" (если там было чему оставаться).
13 августа 2018 года - "Повышенное внимание сегодня будет приковано к торгам на московской бирже. Ещё до их открытия доллар «подскочил» почти на 2 рубля – до 69 рублей 30 копеек".
Тот же самый день - "В начале торгов на московской бирже курс доллара поднялся выше 68 рублей, а евро – выше 78".
И вокруг, естессно, крики, шум, радостные аплодисменты... Если найти эхоновости за февраль 2016, когда за доллар на бирже давали больше 70 рублей, уверен, будет то же самое. И чё?
По поводу санкций у эхонька уже реально психоз, переходящий в маразм. Последние месяцы дешевеет куча валют (и не только валют) никаким боком не замешанных ни в каких санкциях. Скорее речь об очередном витке экономических катаклизмов (вчерашняя взаимная анафема америкосов и китаезов чего стоит) в результате которых всегда идет выход из активов в доллар - а то мало ли что.
navsegda 23 августа 2018 | 12:29
snikkersnepper: Удешевление рубля говорит о слабости экономики , и означает очередной виток инфляции и подорожании всего , это на прямую касается всех россиян которые существуют на зарплату и пенсию , а то что там в Китае или Турции всем пох
jetsam 23 августа 2018 | 12:30
snikkersnepper: в аптеку не заходили?
втам уже во многих висит рукописное "кора дуба подорожала на 146%, ожидаем привоз..."
vasya_von_smetankin 23 августа 2018 | 12:31
Рубль - он прямо как тот "русский мир" - американцы ещё и пукнуть толком не успели, а он уже уср...ся.