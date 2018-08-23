Активы семьи Павла Гусева следует поделить между супругами поровну
Так считает жена главного редактора газеты «Московский комсомолец», — передает агентство РИА. Сегодня в Пресненском суде решается вопрос о разделе имущества. Активы семьи оцениваются в сумму до полумиллиарда долларов.
Комментарии5
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chaika_ 23 августа 2018 | 11:35
Он же " комсомолец", так пусть отдаст все больным детям!
prof57 23 августа 2018 | 11:40
Зарабатывал на заполнении голов дерьмом он, а жена с чего на половину претендует? Так и отдать ей половину этого
газетного говна.
ivanov356 23 августа 2018 | 11:47
Почему мы интересуемся личными делами Гусева? Чай не Киркоров же.
citizeneco 23 августа 2018 | 11:48
Действительно, а иначе зачем она "удачно вышла замуж" за Гусева, не по большой же любви, раз дело кончилось разводом.
eniro 23 августа 2018 | 11:48
А почему бы не посчитать "чужие деньги"? Пол-мильярда - энто скока же будет в месяц за "карьеру"? больше 2х мильенов $ ? Во истину в России одни "... и дороги"...