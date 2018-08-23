В новом фильме о Джеймсе Бонде решено не делать акцент на «холодной войне» Запада и России

Именно Из-за этого, по неофициальным данным, ушел режиссер Дэнни Бойл.

Поводом для разногласий между режиссером и продюсерами стал сценарий фильма, в котором события должны разворачиваться на фоне политической напряженности между Россией и Великобританией. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph. При этом издание со ссылкой на источник в индустрии приводит и другую версию, согласно которой оскороносный режиссер Дэнни Бойл мог отказаться от работы над картиной из-за выбора актера на роль главного злодея. В то же время в оффициальном Твиттере «бондианы» ранее появилось короткое сообщение от продюсеров о том, что Бойл принял решение уйти с поста из-за творческих разногласий. О каких именно разногласиях идет речь, не уточнялось. Как отмечает The Daily Telegraph, из-за необходимости искать режиссеру замену на этом этапе подготовки к съемкам, премьеру картины, вероятнее всего, перенесут.

Отмечу, что за долгую историю фильмов Джеймсе Бонде тема России затрагивалась не раз, а конфликт в одной из картин – под названием «Из России с любовью», 1963 года – и вовсе был завязан на попытке агентов обострить отношения между Великобританией и Советским Союзом.

Новый фильм «Бондианы» по плану должен выйти в прокат следующей осенью. Пока неизвестно, будет ли большая задержка из-за смены режиссера