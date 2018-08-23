Курс доллара в Москве постепенно приближается к отметке 69 рублей
Сегодня в ходе торгов он составлял 68,70. Это максимум более чем за два года. Что касается курса евро, то он сейчас составляет 79,30. Российская валюта дешевеет на фоне ожидания новых американских санкций. В Москве сегодня прозвучали заявления высокопоставленных представителей МИДа о том, что Россия будет отвечать симметрично и США не должны чувствовать себя безнаказанными. Кроме того, заявлено, что российская экономика должна освобождаться от долларовой зависимости.
Комментарии12
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master_superanalitik 23 августа 2018 | 11:33
В этой игре между Россией и США дело вовсе не в курсе доллара, а в том кто кого раньше разорит экономически. И в этой ситуации у России появляются дополнительные козыри: наши предки часто заманивали противника в глубь России, тот растягивал свои коммуникации, вынужден был вкладывать деньги в оккупированные русские территории. Так было с шведским королем Карлом XII, Наполеоном, Гитлером. Даже Ленин со своим Брестским миром, когда отдали часть России, смог навредить немцам. Нам следует заставить США кормить всех засранцев из постсоветского пространства. Путин достоин своих предков, он также отдал Дикому Западу чисто русские земли в Грузии, Молдавии, Прибалтике, Украине, Польше, а возможно и Армении и тем самым растянул коммуникации противника, заставил этого противника кормить страны-нахлебники во главе с Украиной. И уже сейчас страны дикого Запада уже вынуждены считать копейки, в том числе и США. В этой ситуации очень важна помощь Россие со стороны Украины. Именно хохлы-свидомиты должны вцепиться мертвой хваткой в страны Дикого Запада и заставить их давать гроши на пропитание цэевропейцам. Причем цэевропецы должны вести себя как настоящие паразиты, как пиявки на теле пролетариата, должны вцепиться в глотку Европе и США и сказать им: вы волчары позорные, сбили нас спонталыку, рассорили с нашими русскими братьями, а потому платите гроши, и хорошие гроши. Украине помощь со стороны Запада должна быть во много раз больше нежели засранцам из Прибалтики, Польши, Молдавии и Грузии. Запад должен понять, что у свидомитов даже дерьмо лучше чем у засранцев из Прибалтики, Польши, Молдавии и Грузии. Где гроши для Украины, бессовестные люди и засранцы с Дикого Запада?
tvitov66 23 августа 2018 | 11:38
master_superanalitik: станно что про прошлый прорыв, в холодной войне, ваш высоко духовный моСК запамятовал
proxxit 23 августа 2018 | 11:48
tvitov66:
Министры-капиталисты - молодцы!
Прессуют и чморят вонючее совковое быдло, загнанное Великим Ельциным обратно в стойло, по полной!
danko1 23 августа 2018 | 11:39
При правлении Путина все рекорды отрицательные.
Ну что можно ждать от тупого мафиози, заявившего, что мировая экономика рухнет, когда цена на доллар будет ниже 80 долларов?
Естественно, что только то, что экономика России рухнула и при цене на доллар выше 100 долларов.
astet 23 августа 2018 | 11:42
danko1: молодец, Путин!!!
Давай ещё немного поднажми!
Ты обязан взять отметку 70 рублей за доллар!!!
tvitov66 23 августа 2018 | 11:43
danko1: вы плохо считаете - некоторые тренера дзюдо, ране подрабатывающие извозом, стали жить гораздо лучше! Я уже молчу про судьбу некоторых виолончелистов. Так что наш нацЛидер еще и меценат! #такпобедим
danko1 23 августа 2018 | 11:46
tvitov66: Соглашусь, что россияне "стали жить более лучше", если Россией считать Путина и его приближенных воров.
eniro 23 августа 2018 | 11:34
Да-да, МИД обрушит $ ! Приготовились, начинаем...
tvitov66 23 августа 2018 | 11:35
Наш скреПОНОСный рубель достиг очередной вершины падения потому что полезные нашему импортозамещению санкции так и не настали ...
platonnekafrin 23 августа 2018 | 11:36
Вот валежник, когда лежит, уже не упадет и тоже деревянный. Объявить его национальной валютой!
fikus74 23 августа 2018 | 11:38
Это заговор против всего американского народа.
lion64__2 23 августа 2018 | 11:39
Засевшие в правительстве лаберасты выполняют указания мвф, вто. всемирного банка, ЦРУ, и прочих враждебных России организаций. Для укрепления рубля следует снизить внутренние тарифы на электричество, газ, тепло, ж/д перевозки и т.п. За воровство из бюджета, совершенное чиновниками, наказывать как за гос.измену. Это укрепит национальную валюту.
ura_123 23 августа 2018 | 11:47
Зато сколько рублей будет в бюджете,аж страшно становится!
Санкции только на пользу)))
Тем более что Арматы которые должны были хохотать на пару с Искандерами,г-ну Шойгы и не нужны вовсе... Осталось поднять со дна утопленную "ядерную дубинку" и усё-дрожи пендос!