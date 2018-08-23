Курс доллара в Москве постепенно приближается к отметке 69 рублей

Сегодня в ходе торгов он составлял 68,70. Это максимум более чем за два года. Что касается курса евро, то он сейчас составляет 79,30. Российская валюта дешевеет на фоне ожидания новых американских санкций. В Москве сегодня прозвучали заявления высокопоставленных представителей МИДа о том, что Россия будет отвечать симметрично и США не должны чувствовать себя безнаказанными. Кроме того, заявлено, что российская экономика должна освобождаться от долларовой зависимости.