Футболисты Балтики могут не выйти на ближайший домашний матч против Шинника

Футболисты «Балтики» готовятся к бойкоту домашнего матча восьмого тура Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником».

По информации портала Чемпионат Ком, игроки калининградской команды уже четыре месяца не получают зарплату. У клуба серьёзные финансовые проблемы. Сообщается, что счета «Балтики» в данный момент арестованы.

После семи туров в ФНЛ команда имеет в своём активе шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. Игра восьмого тура между «Балтикой» и «Шинником» должна состояться 26 августа на стадионе «Калининград». Который, напомню, не так давно принимал матчи Чемпионата мира.

Балтика не впервые сталкивается с финансовыми проблемами. Минувшей осенью возглавлявший тогда команду Игорь Черевченко неоднократно заявлял о задолженностях перед футболистами.