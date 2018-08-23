Пресненский суд сегодня приступает к разделу имущества семьи главного редактора газеты «Московский комсомолец»

Павел Гусев разводится с женой, Евгенией Ефимовой, которая тоже работает в сфере столичных медиа. Сами супруги не смогли договориться о своих активах. Общая стоимость недвижимости, акций и другого имущества семьи Павла Гусева оценивается примерно в полмиллиарда долларов.