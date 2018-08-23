Пресненский суд сегодня приступает к разделу имущества семьи главного редактора газеты «Московский комсомолец»
Павел Гусев разводится с женой, Евгенией Ефимовой, которая тоже работает в сфере столичных медиа. Сами супруги не смогли договориться о своих активах. Общая стоимость недвижимости, акций и другого имущества семьи Павла Гусева оценивается примерно в полмиллиарда долларов.
Комментарии4
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polsan 23 августа 2018 | 11:22
Слова, сказанные Павлом Гусевым в разное время, уже тянут на пол ярда долларов! ))
Ну, очень дорогой говорун! ))
cobakevich 23 августа 2018 | 11:23
Видно мода такая пошла ... Теперь все офшоры делить надо.
А еще комсомолец !
Нет бы все отдать детям.
ansh 23 августа 2018 | 11:27
Запутинцы с вождя пример берут. Разводятся. Когда они кпссесили, такое было не принято.
Пыхтели бы помаленьку, тянули лямку. А тут есть что тянуть помимо лямки....
uralruss 23 августа 2018 | 11:32
Что, старый пердун возомнил себя всемогущим? Девицу помоложе себе нашел? Что только с ней делать будет? Облизывать?