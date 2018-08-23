Феминистку из Омска следственные органы заподозрили в экстремизме

Внимание привлекли ее резкие высказывания во ВКонтакте о мужчинах.

Любовь Калугина привлекла внимание силовиков весной прошлого года. Поводом стало заявление некоего жителя Биробиджана. Он пожаловался на то, что ее публикации в соцсети возбуждают ненависть к мужчинам. С женщины взяли объяснение в полиции. А недавно ее вновь вызвали на беседу, на этот раз уже в районный Следственный комитет. Ей сообщили, что в отношении ее публикаций проведена экспертиза и пригрозили возбуждением уголовного дела по статье «возбуждение ненависти или вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола». Об этом сама Калугина сообщила аналитическому центру «Сова». По ее словам, ни ей, ни ее адвокату не удалось ознакомиться с материалами проверки. Активистка рассказала, что претензии вызвали 12 ее постов, опубликованных в 2013-2016 годах. Среди них есть тексты и изображения. «Сова» отмечает, что большая их часть действительно направлена против мужчин. Есть также текст, который относится к полемике внутри феминистского движения.

Любови Калугиной может грозить до пяти лет лишения свободы.