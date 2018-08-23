Феминистку из Омска следственные органы заподозрили в экстремизме
Внимание привлекли ее резкие высказывания во ВКонтакте о мужчинах.
Любовь Калугина привлекла внимание силовиков весной прошлого года. Поводом стало заявление некоего жителя Биробиджана. Он пожаловался на то, что ее публикации в соцсети возбуждают ненависть к мужчинам. С женщины взяли объяснение в полиции. А недавно ее вновь вызвали на беседу, на этот раз уже в районный Следственный комитет. Ей сообщили, что в отношении ее публикаций проведена экспертиза и пригрозили возбуждением уголовного дела по статье «возбуждение ненависти или вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола». Об этом сама Калугина сообщила аналитическому центру «Сова». По ее словам, ни ей, ни ее адвокату не удалось ознакомиться с материалами проверки. Активистка рассказала, что претензии вызвали 12 ее постов, опубликованных в 2013-2016 годах. Среди них есть тексты и изображения. «Сова» отмечает, что большая их часть действительно направлена против мужчин. Есть также текст, который относится к полемике внутри феминистского движения.
Любови Калугиной может грозить до пяти лет лишения свободы.
Комментарии17
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kraft 23 августа 2018 | 11:06
Этих феминисток давно пора призвать к порядку, "разъяснить" так сказать.
danko1 23 августа 2018 | 11:34
kraft: Призвать эту феминистку к порядку надо было бы, если она реально призвала по примеру амазонок уничтожать мужчин и выступала за физическое насилие, что было бы экстремизмом.
А сейчас к порядку надо призывать тех, кто такие уголовные дела заводит.
wrk 23 августа 2018 | 11:37
danko1: а вы читали что именно она написала?
Что бы быть такой безаппеляционной.
danko1 23 августа 2018 | 11:12
По-моему, большие преступники те, кто фальсифицирует уголовные дела и судит за людей за личные мнения, пусть и абсурдные. Или просто за правду.
blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 11:29
danko1: Пендосская русофобская старуха, посмотрите-ка - тоже феминистка? ;-))))))))
seryj_wolk 23 августа 2018 | 11:12
Социальная группа рфские мужики в опасности! Мало того, что пьют горькую с утра до вечера, так и женщинам становятсяне нужны. Рфские законы это поправят. Один уже за ненаказумость насилия в семье уже есть. Теперь наезжают на феминистку. Дикари!
ostapbey 23 августа 2018 | 11:28
seryj_wolk: вообще то интересно увидеть феминистку в яранге русского чукчи..
Когда в окрестностях тундры, радиусом полторы сотни км. , нет геолога даже..
ivfn 23 августа 2018 | 11:34
seryj_wolk:
//так и женщинам становятсяне нужны. //
Можно подумать эта чучело Калугина кому то нужна. Ее голодный осел за пуд сена трахать не будет.
Кстати
Калугина напрямую связывает феминизм с гигиеной, а вернее, с ее отсутствием. По ее мнению, мода на чистоту — инструмент насилия над женщиной. Дезодоранты, эпиляция и стремление иметь белые зубы, как считает Калугина, не имеет ничего общего ни с этикетом, ни со здоровьем.
Любовь Калугина составила подробный список тех, кто "сестрами" для борцов за женские права не является. В него вошли все женщины, которые:
– состоят в браке;
– имеют романтические отношения с мужчинами или только мечтают о таких отношениях;
– имеют детей;
– исповедуют любую религию;
– заботятся о своей внешности;
– вегетарианки;
– активистки еще каких-либо правозащитных движений, кроме феминизма…
Самое главное истинная феминистка не должна мыться,может только чесаиться
ostapbey 23 августа 2018 | 11:37
....Моются ли русские чукчи??
Принять горячую ванну или душ в условиях Крайнего Севера – задача практически невыполнимая. Поэтому с давних времен так повелось, что русские жители северного региона практически не мылись. У русских чукчей даже было поверье, что во время мытья из тела человека вымывается сила и здоровье. Это неудивительно, поскольку даже в нагретой палатке температура воздуха редко повышается выше нуля. Чтобы защититься от холода, русские чукчи вынуждены натирать свои тела жиром, который предохраняет их от переохлаждения.
Даже..
tks 23 августа 2018 | 11:14
Обыкновенный путизм. 282-ая сегодня это 58-ая вчера. Чем ещё путинские органы могут заниматься, кроме как
Террором населения...
zloy_sok 23 августа 2018 | 11:18
Домострой рулит!
eniro 23 августа 2018 | 11:29
zloy_sok: tks: seryj_wolk:Призывала "не давать царского тела?" Ну, взяли подписку? Предупредили, чтоб успокоилась? Отпустите дурочку, "ибо не все они знают, что творят".
platonnekafrin 23 августа 2018 | 11:19
Просто "феминизм" и "экстремизм" слова очень похожие, А если начинать читать с конца и не дочитывать, то вообще отличить невозможно. Следователям, им дочитывать сейчас некогда, поэтому за экстремизм любого могут посадить, у кого на "м" чего-нибудь кончается.
ostapbey 23 августа 2018 | 11:20
......".....заявление некоего жителя Биробиджана...."
Все предусмотрели спец службы и по смыслу и по содержанию.
Забыли только о смысле ЗДРАВОМ!!..
... Пора, мол, не только мужиков щемить как геев, но и баб за розовые трусы??
Производства Рязанской толеруберойдной фабрики нижнего трикотажа.
Которые с кружавчиками даже..
olfed 23 августа 2018 | 11:24
Похоже скоро будут баб сажать за фразу "все мужики сволочи", а мужиков - за "все бабы стервы".
kraft 23 августа 2018 | 11:28
olfed: Не исключено.
Если что, я без стеба.
ostapbey 23 августа 2018 | 11:31
kraft: тем более если за баб выразится Слуцкий..
А за мужиков мадам (после удачного замужества уже мадам а не мадамуазель), мадам Поклонская!!!
Даже..