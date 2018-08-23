Совет по правам человека просит смягчить меру пресечения ученому из  космического НИИ

СПЧ обратился по поводу судьбы Виктора Кудрявцева к следственным органам. Об этом сегодня агентству «Интерфакс» сообщил глава Совета Михаил Федотов. 74-летний ученый был арестован месяц назад, его обвиняют в госизмене.