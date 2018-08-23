Совет по правам человека просит смягчить меру пресечения ученому из космического НИИ
СПЧ обратился по поводу судьбы Виктора Кудрявцева к следственным органам. Об этом сегодня агентству «Интерфакс» сообщил глава Совета Михаил Федотов. 74-летний ученый был арестован месяц назад, его обвиняют в госизмене.
Комментарии1
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golfinder 23 августа 2018 | 11:38
Он сделал свой выбор давно, уважаемые господа адвокаты дьявола выполняющие заказ госдепа.
Я бы и 90 летних сажал, но для меня ещё худшая госизмена это взяточники, т.к. они обманывают свой народ которому должны служить. Защищайте там где это надо вашему народу, а не по заказу с Запада.