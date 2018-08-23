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11:01, 23 августа 2018

Новые ограничительные меры из-за хим. атаки в Солсбери ожидались вчера, но Вашингтон официально ни о чем не объявил

Белый дом сейчас больше озабочен уголовным преследованием соратников Дональда Трампа, — считает ученый-американист Владимир Васильев.

Между тем, Россия уже готовит свой ответ на новые американские санкции. В частности, Москва будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов. Об этом только что объявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он дал интервью журналу «Международная жизнь».

Комментарии

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mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 11:09


Российские патриоты должны сжечь свои ненавистные доллары, а также разбить кувалдами всю свою электронику и технику, в которой есть хоть какие-то американские комплектующие!

tvitov66 23 августа 2018 | 11:18

mikhail_spb_: рубь достиг очередного дна, а санкции так и не пришли ... и с чего это вдруг Вашингтон опаздывает?

tvitov66 23 августа 2018 | 11:30

tvitov66: надобно сообщить в Кремль что в ночь на 15 декабря 1799 года Вашингтон скончался и потому не сможет сообщить о наступлении очередных полезных нашему импортозамещению санкций

allasc 23 августа 2018 | 11:22

mikhail_spb_: виндовс, андройд, яблоко, все это АМЕРИКАНСКИЕ разработки, всю электронику без исключения требуется сжечь

master_superanalitik 23 августа 2018 | 11:26


Русский народ - это народ-победитель, а потому все остальные страны горько плачут и рыдают, что не смогли построить у себя Империю. Я лично видел как плакали шведы у памятника Петру Первому, ибо после Полтавы шведы перестали быть Империей. Я видел как плакали французы и поляки у стен Московского Кремля, ибо и те и другие были в нем. Я видел как плакали немецкие туристы в Волгограде-Сталинграде. Я видел как плакали евреи возле стены Плача, так как до Сирии они летали где хотели, а теперь только с разрешения русских. Россия была есть и будет Империей. У нас для этого есть всё, в том числе и самое современное оружие. А страны Дикого Запада пусть изобретают велосипед, энергосберегающий холодильник и телевизор.

alladinov 23 августа 2018 | 11:29

«но Вашингтон официально ни о чем не объявил»

Сцут пендосы! Так будет с каждым! Роисся, вперде!

blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 11:32

ОЧКУЕТ Вши_нгтон. ))

sg97 23 августа 2018 | 11:10

А соратников Трампа тоже Москва преследует? Хороший отвлекающий маневр придумали чекисты..

snikkersnepper 23 августа 2018 | 11:16

Простите за невинное любопытство - у эходятлов вообще хоть какие-то радости в жизни, кроме американских санкций есть?

Ах, ну да - кефирчик "великого режиссера Сенцова"(С).

allasc 23 августа 2018 | 11:20

snikkersnepper: мобильный телефон есть у тебя???? компьютер???? на чем ты это сообщение отправил???? на американской технике купленной за БАКСЫ :)))))) вот и вся радость

tvitov66 23 августа 2018 | 11:32

allasc: да он на счётах в американский интернет вышел! А задницу берестой подтирает

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