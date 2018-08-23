Новые ограничительные меры из-за хим. атаки в Солсбери ожидались вчера, но Вашингтон официально ни о чем не объявил
Белый дом сейчас больше озабочен уголовным преследованием соратников Дональда Трампа, — считает ученый-американист Владимир Васильев.
Между тем, Россия уже готовит свой ответ на новые американские санкции. В частности, Москва будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов. Об этом только что объявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он дал интервью журналу «Международная жизнь».
Комментарии11
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mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 11:09
Российские патриоты должны сжечь свои ненавистные доллары, а также разбить кувалдами всю свою электронику и технику, в которой есть хоть какие-то американские комплектующие!
tvitov66 23 августа 2018 | 11:18
mikhail_spb_: рубь достиг очередного дна, а санкции так и не пришли ... и с чего это вдруг Вашингтон опаздывает?
tvitov66 23 августа 2018 | 11:30
tvitov66: надобно сообщить в Кремль что в ночь на 15 декабря 1799 года Вашингтон скончался и потому не сможет сообщить о наступлении очередных полезных нашему импортозамещению санкций
allasc 23 августа 2018 | 11:22
mikhail_spb_: виндовс, андройд, яблоко, все это АМЕРИКАНСКИЕ разработки, всю электронику без исключения требуется сжечь
master_superanalitik 23 августа 2018 | 11:26
Русский народ - это народ-победитель, а потому все остальные страны горько плачут и рыдают, что не смогли построить у себя Империю. Я лично видел как плакали шведы у памятника Петру Первому, ибо после Полтавы шведы перестали быть Империей. Я видел как плакали французы и поляки у стен Московского Кремля, ибо и те и другие были в нем. Я видел как плакали немецкие туристы в Волгограде-Сталинграде. Я видел как плакали евреи возле стены Плача, так как до Сирии они летали где хотели, а теперь только с разрешения русских. Россия была есть и будет Империей. У нас для этого есть всё, в том числе и самое современное оружие. А страны Дикого Запада пусть изобретают велосипед, энергосберегающий холодильник и телевизор.
alladinov 23 августа 2018 | 11:29
«но Вашингтон официально ни о чем не объявил»
Сцут пендосы! Так будет с каждым! Роисся, вперде!
blinorozhiy_chmo 23 августа 2018 | 11:32
ОЧКУЕТ Вши_нгтон. ))
sg97 23 августа 2018 | 11:10
А соратников Трампа тоже Москва преследует? Хороший отвлекающий маневр придумали чекисты..
snikkersnepper 23 августа 2018 | 11:16
Простите за невинное любопытство - у эходятлов вообще хоть какие-то радости в жизни, кроме американских санкций есть?
Ах, ну да - кефирчик "великого режиссера Сенцова"(С).
allasc 23 августа 2018 | 11:20
snikkersnepper: мобильный телефон есть у тебя???? компьютер???? на чем ты это сообщение отправил???? на американской технике купленной за БАКСЫ :)))))) вот и вся радость
tvitov66 23 августа 2018 | 11:32
allasc: да он на счётах в американский интернет вышел! А задницу берестой подтирает