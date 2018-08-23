Новые ограничительные меры из-за хим. атаки в Солсбери ожидались вчера, но Вашингтон официально ни о чем не объявил

Белый дом сейчас больше озабочен уголовным преследованием соратников Дональда Трампа, — считает ученый-американист Владимир Васильев.

Между тем, Россия уже готовит свой ответ на новые американские санкции. В частности, Москва будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов. Об этом только что объявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он дал интервью журналу «Международная жизнь».