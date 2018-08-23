Курс доллара в Москве сегодня достиг рекордно высокого показателя с начала года
Он составлял 68 рублей 66 копеек. Доллар на Московской бирже дорожает активнее, чем евро — его курс сейчас составляет 79,30. Рубль дешевеет. В том числе, на фоне ожиданий новых американских санкций, а также снижения нефтяных цен.
Комментарии25
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mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 11:07
Почему наш высокодуховный рубль всё время сравнивают с разлагающимся долларом??
Нужно сравнивать с нормальной валютой, например с венесуэльским боливаром.
Тогда картина будет радужная.
tvitov66 23 августа 2018 | 11:12
mikhail_spb_: " Всё выше, выше и выше. Стремим мы полёт наших птиц. И в каждом пропеллере дышит. Спокойствие наших границ,.."(с)
danko1 23 августа 2018 | 11:15
tvitov66: В данном случае скачок доллара и развал экономики и всего может остановить только отставка президента и правительства.
glotze7 23 августа 2018 | 11:20
danko1: Боюсь, уже нет. Минимум 5 лет разрухи и разбегание силой удерживаемых автономий. Путин таки развалил страну.
tvitov66 23 августа 2018 | 11:23
glotze7: рубь достиг очередного дна потому что полезные нашему импортозамещению санкции так и не настали ... это заговор проклятого мирового империализма супротив нашей скреПОНОСной сверхдержавы!
zmeelov_1 23 августа 2018 | 11:25
danko1: Ага, трухлявая. А так же вернуть Крым, бросить русских там и на Донбассе, как в Ср.Азии и Прибалтике. Покаяться за коммунизм и признать оккупацию младоевропейцев, а с этим и их триллионные иски к нам. И поскольку рассчитываться нечем, рассчитаемся по факту нашими землями и ресурсами в них...
Не, Шапокляк. Лучше мы распилим нашу либерду на органы, а тебя в первую голову, чем допустим отставки Президента и правительства. Нытья будет меньше.
polikarpich 23 августа 2018 | 11:33
zmeelov_1: Надо будет, и за онанизм даже покаешься, когда прижмут.
Ты этих самых "русских" спрашивал, хотят ли они, чтобы ты со своим недофюрером их облагодетельствовал и не "бросал"?
dorin1987 23 августа 2018 | 11:14
mikhail_spb_: /Почему наш высокодуховный рубль всё время сравнивают с разлагающимся долларом?? / - Что бы показать, что с каждым днем за их поганый доллар дают все больше великоымперских рублей, все, как завещал царек РФ.
don_ballon 23 августа 2018 | 11:20
mikhail_spb_: "Боливар не выдержит двоих" (с). Радужная картина-гейский флаг...
luger_max_otto 23 августа 2018 | 11:21
Не допустим падения ру.... (спотыкается) БЛЯ!!!
Этот режим должен уйти.
master_superanalitik 23 августа 2018 | 11:31
В этой игре между Россией и США дело вовсе не в курсе доллара, а в том кто кого раньше разорит экономически. И в этой ситуации у России появляются дополнительные козыри: наши предки часто заманивали противника в глубь России, тот растягивал свои коммуникации, вынужден был вкладывать деньги в оккупированные русские территории. Так было с шведским королем Карлом XII, Наполеоном, Гитлером. Даже Ленин со своим Брестским миром, когда отдали часть России, смог навредить немцам. Нам следует заставить США кормить всех засранцев из постсоветского пространства. Путин достоин своих предков, он также отдал Дикому Западу чисто русские земли в Грузии, Молдавии, Прибалтике, Украине, Польше, а возможно и Армении и тем самым растянул коммуникации противника, заставил этого противника кормить страны-нахлебники во главе с Украиной. И уже сейчас страны дикого Запада уже вынуждены считать копейки, в том числе и США. В этой ситуации очень важна помощь Россие со стороны Украины. Именно хохлы-свидомиты должны вцепиться мертвой хваткой в страны Дикого Запада и заставить их давать гроши на пропитание цэевропейцам. Причем цэевропецы должны вести себя как настоящие паразиты, как пиявки на теле пролетариата, должны вцепиться в глотку Европе и США и сказать им: вы волчары позорные, сбили нас спонталыку, рассорили с нашими русскими братьями, а потому платите гроши, и хорошие гроши. Украине помощь со стороны Запада должна быть во много раз больше нежели засранцам из Прибалтики, Польши, Молдавии и Грузии. Запад должен понять, что у свидомитов даже дерьмо лучше чем у засранцев из Прибалтики, Польши, Молдавии и Грузии. Где гроши для Украины, бессовестные люди и засранцы с Дикого Запада?
pravdatut 23 августа 2018 | 11:09
Рубчик, так дкржать!
lager23 23 августа 2018 | 11:10
Без паники!
Росэкономика готовится к путенскому прорыву, а для этого надо больше рублей!
tvitov66 23 августа 2018 | 11:16
lager23: прорвём пуканы русофобов! #такпобедим
В скорости отрицательного роста и подъёме падения мы должны догнать и обогнать Венесуэлу!
hiryrg 23 августа 2018 | 11:12
Верной дорогой идем товарищи! Так и к 100 и дойдем. А может быть отменить $. С батькой будем за рубли торговать и с нашими товарищами - с Кубой и Венесуэлой например.
tvitov66 23 августа 2018 | 11:25
hiryrg: надобно срочно ходить собирать валежник ... пока бесплатно - и продавать за рубли!
platonnekafrin 23 августа 2018 | 11:13
Я уже запутался. Этот рекорд к скрепе, к дождю или к мору?
neyexo 23 августа 2018 | 11:13
Высокие показатели - это хорошо
все к ним стремятся
neyexo 23 августа 2018 | 11:15
Вообще-то мы собрались хоронить доллар
ставим ему условия, а не то ...
cromwel 23 августа 2018 | 11:17
Близиться полная жопа и как результат отмена хождения доллара. Далее триумф Вована м надгробные речи у побежденного доллара.
glotze7 23 августа 2018 | 11:22
cromwel: Да здравствует отмена хождения доллара! Слава ценникам на еду в У.Е.
tks 23 августа 2018 | 11:17
Скорее бы накрылась вся эта путиномика к чертям собачим!!
testmeter 23 августа 2018 | 11:18
Россиянам не нужно бояться падения рубля. Банки еще нарожают!
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vasya_von_smetankin 23 августа 2018 | 11:30
И вот покорена ещё одна Вершина!
И на этом, разумеется, мы не остановимся!
За Родину, за Ротенбергов!
income 23 августа 2018 | 11:38
Интересно что Центробанк продолжает закупки валюты. Понимают, что дешевле уже не будет?