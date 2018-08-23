Курс доллара в Москве сегодня достиг рекордно высокого показателя с начала года

Он составлял 68 рублей 66 копеек. Доллар на Московской бирже дорожает активнее, чем евро — его курс сейчас составляет 79,30. Рубль дешевеет. В том числе, на фоне ожиданий новых американских санкций, а также снижения нефтяных цен.