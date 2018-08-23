Объем рекламы на телевидении по итогам полугодия оказался меньше, чем в интернете
Это произошло впервые, — говорится в отчете Ассоциации коммуникационных агентств. При этом сетевая реклама показала максимальный рост по сравнению с прошлым годом – 21%. Худшую же динамику доходов показал сегмент рекламы на транспорте – он сократился почти на четверть.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rhythm 23 августа 2018 | 10:51
Первый гвоздик в гроб ТВ.
kremlefurer 23 августа 2018 | 10:58
Ad Muncher и нет рекламы в интернете.
democ 23 августа 2018 | 11:01
Мои старые соседи по даче, истинные патриоты, и то уже говорят, что зомбоящик надоел, - "Одно и тоже по всем каналам показывают...!".