Объем рекламы на телевидении по итогам полугодия оказался меньше, чем в интернете

Это произошло впервые, — говорится в отчете Ассоциации коммуникационных агентств. При этом сетевая реклама показала максимальный рост по сравнению с прошлым годом – 21%. Худшую же динамику доходов показал сегмент рекламы на транспорте – он сократился почти на четверть.