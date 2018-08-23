Президент Украины извинился перед гражданами за невыполненные обещания по Донбассу

Сегодня Петр Порошенко вспомнил о своих словах четырехлетней давности. Тогда он говорил, что война в Донбассе будет продолжаться не месяцы, а «считанные часы». Сегодня президент сожалеет, что «породил у граждан завышенные ожидания» и «дал надежду, которая пока не сбылась». Петр Порошенко выступал в Днепре по случаю государственного праздника — Дня флага Украины.