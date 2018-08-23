Президент Украины извинился перед гражданами за невыполненные обещания по Донбассу
Сегодня Петр Порошенко вспомнил о своих словах четырехлетней давности. Тогда он говорил, что война в Донбассе будет продолжаться не месяцы, а «считанные часы». Сегодня президент сожалеет, что «породил у граждан завышенные ожидания» и «дал надежду, которая пока не сбылась». Петр Порошенко выступал в Днепре по случаю государственного праздника — Дня флага Украины.
Комментарии20
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viteck 23 августа 2018 | 10:34
"Сегодня Петр Порошенко вспомнило.... "
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Что, уже и не мужик??☺
alexsokol777 23 августа 2018 | 10:42
Выступал в Днепре ??
На день нептуна шо ле?
:)))))
А остальные обещания как?
Где евроинтеграуия, цэ эуропа, пенсии в евро ?
ukraminadozemljudobrjt 23 августа 2018 | 10:44
alexsokol777: Пенсии и так в евро, и в долларах, просто выдают в гривнах но считают в евро.
sanisan 23 августа 2018 | 10:55
Петр Порошенко вспомнил о своих словах четырехлетней давности.////
Как так забыть можно? Ой дурнэ!
ukraminadozemljudobrjt 23 августа 2018 | 10:36
После мадану каклы на многое на деялись, и на эввропейские зарплаты, и на цэ эвропа, и на кружевные труселя, теперь вот пропержаные семейники штопают.
irinakingsize1 23 августа 2018 | 10:56
ukraminadozemljudobrjt: Че-че? Ты сначала прожуй валежник, а потом залупайся на людей,которые свои интересы и интересы своей страны отстаивают, а не тупо лижут ближайшую жопу.
ukraminadozemljudobrjt 23 августа 2018 | 10:58
irinakingsize1: Педе лизнул, иди тебя шмат сало ждет.
lvl100500 23 августа 2018 | 10:38
//Сегодня президент сожалеет, что «породил у граждан завышенные ожидания» ///
Сдается мне, что Порошенко кинул своих граждан не только с Донбассом.
irinakingsize1 23 августа 2018 | 11:00
lvl100500: Че тебе там, портянка, сдается? В кассе штоле мелочь? Тебя, придурка, за 18 лет сколько раз обманывали? У тя волос на голове столько нет.
jetsam 23 августа 2018 | 10:46
надо же...
а путен и не вспоминает о "пока я президент повышение возраста не будет..."
о Конституции уже и вспоминать стыдно, созвучно с проституция стало...
drgonish 23 августа 2018 | 11:04
jetsam:
[а путен и не вспоминает о "пока я президент повышение возраста не будет..."]
А пенсионный возраст уже повысили?
vasya_von_smetankin 23 августа 2018 | 10:50
Слабак!
Вот Владимир Владимирович никогда не прогибается своими извинениями перед собственными подданными, за что бы там ни было.
За это его так любят россияне!
ivar1964 23 августа 2018 | 10:51
Чтобы признать свои ошибки и невыполненные обещания требуется определенная политическая смелость. Извинился ли Путин перед россиянами за свои ошибки и невыполненные обещания? Впрочем, он же никогда не ошибается и все его обещания сбываются!
jblack2 23 августа 2018 | 10:53
Извинения преждевременны.
Они ему потребуются в последнем слове на суде в Киеве, Луганске или Донецке...
sir_sar 23 августа 2018 | 10:59
Четыре года ждал, чтобы извиниться.
И не извинился бы, если бы перед выборами не напомнили.
pravdatut 23 августа 2018 | 11:05
УП: Президент США Дональд Трамп отправил поздравление по случаю Дня независимости Украины в адрес президента Петра Порошенко.
"От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа", - говорится в послании Трампа.
"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше", - заявил глава Белого дома.
"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - подчеркнул президент США.
"Правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста", - также говорится в послании.
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А РФ санкции.
irinakingsize1 23 августа 2018 | 11:10
Щас я вам, господа, немножко напомню содержание Манифеста Единой России. Портянки, пожуйте пока валежник в сторонке.
\\1) в 2004-м году каждый житель страны будет платить за тепло и электроэнергию вдвое меньше, чем сейчас.
2) в 2005-м году каждый гражданин будет получать свою долю от использования российских природных богатств.
3) у каждого будет работа по профессии
4) В 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье.
5) К 2008 году Чечня и Северный Кавказ станут туристической Меккой России.
6) Завершение строительства крупных транспортных магистралей к 2010-му году.
7) До 2017-го года Россия станет лидером мировой политики и экономики.\\
И много еще такого слышали и от премьера, и от президента, и от их холопов.
Кто-нить осмелился спросить:"А где все обещанное?". Хотя.... можно просто тупо ждать извинений. До самой пенсии, до смертушки.
socialism 23 августа 2018 | 11:10
Извинения Порошенко можно перевести так:
"Простите, граждане, что неверно оценил житлей Донбасса. Ну не хотят они скакать вместе с вами с криками про гиляки для москалей, не хотят рушить памятники советским воинам и славить Бандеру и Шухевича. Не хотят и способны отстаивать свои взгляды и выбор. Мы ничего не можем с этим поделать!"
За что Порошенко нужно просить прощения, так это и за убийство тысяч жителей Донбасса, которые были убиты карателями из АТО. И продолжают убивать до сих пор.
brezhneput 23 августа 2018 | 11:29
А за что он извиняется? За геноцид устроенный Киевом на Донбассе?
sergeoa 23 августа 2018 | 11:36
целый регион востока страны, благодаря деяниям Пети Мятого, украинцами себя более не считает