Кадыров: Серия недавних нападений на полицейских в Чечне была организована из-за границы
Его выступление опубликовано на личной странице во ВКонтакте.
Ответственность за серию нападений в Чечне взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).
Комментарии2
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ss2020 23 августа 2018 | 11:00
дайте мальчику триллиён... а то не успокоится!)))
sumars 23 августа 2018 | 11:02
ну ясен пень украинский след:)