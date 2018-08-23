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10:30, 23 августа 2018

Кремль может на днях объявить о смягчении параметров так называемой пенсионной реформы

Это произойдет во время предвыборных поездок президента Владимира Путина в регионы в коцне августа. Об этом сообщает телеканал RTVi со ссылкой на свои источники. Такое объявление может остановить падение рейтингов Единой России.

Комментарии

31

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nernerr 23 августа 2018 | 10:32

А после выборов включат амнезию.

luger_max_otto 23 августа 2018 | 10:43

Дело не только и не столько в амнезии.
1. Пенсионная реформа антиконституционна
2. Обещания отнять меньше, чем собирался- отдельное паскудство. Вывод понятен:
Хутина- на пуй!

cobakevich 23 августа 2018 | 11:17

luger_max_otto:
Это ты Абрамовичу передай, он же его назначил преемником, он теперь должен другого подобрать из таких же верных шестерок.

master_superanalitik 23 августа 2018 | 11:10


Кремль может на днях объявить о смягчении параметров так называемой пенсионной реформы
================================
Путин и раньше говорил, что ему не нравится пенсионная реформа в том виде. Но нам всем следует следить за Натальей Владимировной Поклонской. Как только ее начнут прессовать - нам всем следует голосовать против Единой России. Именно Наталья Владимировна Поклонская в настоящий момент - ум, честь и совесть нашего времени!

testmeter 23 августа 2018 | 10:33

Ну вот, мы же вам говорили, что выедет Вова на белом коне с обнаженным торсом и снова будет Вяликому Российскому Народу счастье!

rvs_68 23 августа 2018 | 10:47

testmeter: "Ну вот, мы же вам говорили, что выедет Вова на белом коне с обнаженным торсом и снова будет Вяликому Российскому Народу счастье!"

Да-да.

Не хватает слова в духе Маргариты Симоньян: "Тише Вы! Никуда не ходите! Не протестуйте!Не мешайте! Только хуже сделаете! Вы не знаете, какие люди занимаются..."

;-)

sim202_ 23 августа 2018 | 10:49

testmeter:
Чё-та долго собирается...
Видать, красные и коричневые пятна плохо смываются...

sim202_ 23 августа 2018 | 10:49

testmeter:
Чё-та долго собирается...
Видать, красные и коричневые пятна плохо смываются...

sim202_ 23 августа 2018 | 10:49

testmeter:
Чё-та долго собирается...
Видать, красные и коричневые пятна плохо смываются...

polikarpich 23 августа 2018 | 10:34

"Всё идёт по плану..."(с)

democ 23 августа 2018 | 10:35

Всё, поезд ушёл. Никаких согласий и диванов! 9 сентября - хоть за кого, только не за кандидатов от зажравшихся единороссов!

cobakevich 23 августа 2018 | 11:11

democ:
Не понял ...
А что члены правительства во главе с Медведевым и думские члены Едроссов во главе с Матвиенко совсем дебилы ?
Они же хором утверждали целых два месяца как это прекрасно - работать без пенсии, в условиях когда работы то молодым нет...
И тут такой облом ...
Это что же их как тупых баранов развели и бросили на смех всему приличному обществу ?
Гнать таких "членов" из правительства, а едросов всех под расстрел как изменников Родины !

alex1890 23 августа 2018 | 10:36

Сначала барин обещает дать холопам 3 раза по морде, а потом смягчается и дает один. Холопы радуются и благодарят барина.

lenin3 23 августа 2018 | 10:44

alex1890: и требуют доброго барина бить ещё,раз он добрый...

mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 10:36


Нацдилер хранил молчание начсёт "пенсионного ограбления".
Зато теперь появится весь в белом перед благодарным коленопреклонённым народонаселением.

ivanov356 23 августа 2018 | 10:38

Элементарно. Зажали покрепче и отпустить пока, а доверчивым конечно уже счастье.

nns33 23 августа 2018 | 10:39

Рейтинг партии ЕР уже ни что не сможет поднять. Все прекрасно помнят инициированные к принятию законы,которые противоречат здравому смыслу.

cobakevich 23 августа 2018 | 11:13

nns33:
Обосрались по полной...
Вот уж Путин их подставил, теперь только расформировать и всех под суд - так Путина подвели ироды !

fedor57 23 августа 2018 | 10:39

Вот так всегда и бывает. Затевают какую нибудь людоедскую реформу (как это было с платоном), потом выходит нацлидер, анонсирует какое нибудь незначительное смягчение т.е. пускает пыль в глаза и протест глохнет. Не может, к сожалению российское население до победного конца отстаивать свои права.

speculyant 23 августа 2018 | 10:42

fedor57: Холопы.

lager23 23 августа 2018 | 10:44

Добрый Вова, робко прячет тело лживое в утёсах.... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

yralez 23 августа 2018 | 10:45

Куда это плешивого понесет ?
Какие территории зачищать будут ?

Откажется от ограбления частично ?......ха-ха-ха.
Учителялок помилуют, а то некому будет выбирать воров.

valia47 23 августа 2018 | 10:46

Не надо покупаться. Власти струсили,ибо когда они не трусят, то не уступают ни копейки. Не время сейчас повышать пенсионный возраст без рассмотрения средней медиальной зарплаты, МРОТ, трат на ЖКХ, зарплат и пенсий депутатов и чиновников, силовиков. Хотят откупиться грабежом поменьше, но оставить свои привилегии. Надо бороться за свою жизнь и своих детей. Ладно нынешнее поколение дохнет, упустили проиграли свои жизни, подумайте о детях. Их же грабят и заставят жить в таком же бесправном режиме, каком проживаем мы.

rvs_68 23 августа 2018 | 10:49

"Кремль может на днях объявить о смягчении параметров так называемой пенсионной реформы"

А может и не объявить...

Кремль - он такой...

Он все может...


;-)


vlabumur 23 августа 2018 | 10:56

— Ты гандон и он гандон, а я виконт де Бражелон.

из анекдота.

ss2020 23 августа 2018 | 10:57

ВАВА застенчивый: я вас не больно зарежу...!)))

jetsam 23 августа 2018 | 10:59

---
Беременная женщина будит ночью мужа, вся перепуганная, трясется.
Муж взволнованно спрашивает: "В чем дело? "
- Мне приснился кошмарный сон. Мне вдруг приснилось, что я родила негра с двумя головами.
- Да спи, глупенькая, успокойся.
Подходит время рожать. Муж отвозит жену в роддом,
а через некоторое время приезжает за любимой женой
и долгожданным ребенком. Выходит врач и обращается к мужу:
- Вы только пожалуйста, не волнуйтесь, такое бывает, но еще ни о чем не говорит. Я хочу вам сказать, что у вас родился сын-негр.. .
- Что, с двумя головами? - в ужасе спрашивает молодой отец.
- Да нет, ну что вы, конечно, с одной.
- А, ну тогда слава богу!
--- (с) анек

vincenttt 23 августа 2018 | 11:01

Да конечно давайте, ублюдки разыграйте свой сценарий для российского быдла до конца, как и задумали с самого начала!

vlad2 23 августа 2018 | 11:10

Ну вот. А вы боялись. Выйдет такой весь в белом, сделает всего 60/63, и население его за это в попу целовать будет готово. Так и задумывалось.

trans 23 августа 2018 | 11:27

Внесли в Госдуму наиболее жесткий вариант, посмотрели на реакцию народа, а сейчас Вова слегка смягчит этот закон.  И народ будет счастлив, и будет благодарить Путина за его доброту и заботу. 

tinon 23 августа 2018 | 11:37

trans:
...как за понижение пенсионного возраста.
Этим и запомнят!

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