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10:04, 23 августа 2018

Киевское Динамо проиграло на выезде голландскому Аяксу 1-3

В споре двух вице-Чемпионов своих национальных первенств представитель Голландии оказался куда сильнее. Аякс открыл счет уже на второй минуте. И не смотря на то, что киевляне довольно быстро смогли отыграться, еще до перерыва клуб из Амстердама до перерыва еще дважды поразил ворота Динамо.

Во втором тайме голландцы, которые заметно превосходили соперника как в скорости, так и в индивидуальной технике, могли довести дело до разгрома. Но удача сопутствовала гостям. Итоговые 1-3 сохраняют киевлянам шансы выйти в групповой раунд турнира. Но для этого в ответном матче им необходимо будет совершить настоящее чудо.
А вот Динамо из Загреба добилось гостевой ничьей в игре с клубом Янг Бойз из Швейцарии 1-1.

Ответные матчи раунда плей-офф Оиги Чемпионов пройдут через неделю.

Комментарии

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lion64__2 23 августа 2018 | 10:09

По случаю свидомитского праздника проиграли всего 1-3. В следующий раз будет крупнее.

alex1890 23 августа 2018 | 10:14

В данном случае "несмотря" надо писать слитно.

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