Власти Австралии запретили ввоз в страну телекоммуникационного оборудования «Хуавей»

Эта китайская компания должна была участвовать в развертывании на континенте сети мобильной связи пятого поколения. В правительстве Австралии опасаются, что из-за китайцев сеть может стать доступной для несанкционированного доступа. Ранее по аналогичным соображениям доступ «Хуавей» на свой рынок ограничили США.