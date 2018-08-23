Власти Австралии запретили ввоз в страну телекоммуникационного оборудования «Хуавей»
Эта китайская компания должна была участвовать в развертывании на континенте сети мобильной связи пятого поколения. В правительстве Австралии опасаются, что из-за китайцев сеть может стать доступной для несанкционированного доступа. Ранее по аналогичным соображениям доступ «Хуавей» на свой рынок ограничили США.
Комментарии2
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viktorova 23 августа 2018 | 10:11
Репутация - важная штука.
politroller 23 августа 2018 | 10:14
Железный занавес поколение 2.0