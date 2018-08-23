США и Китаю не удалось избежать нового витка торговой войны

Страны объявили об очередном повышении ввозных пошлин.

Таможенная служба США подтвердила, что с сегодняшнего дня товары из Китая на сумму 16 миллиардов долларов будут облагаться пошлиной в 25%. В список из почти 280 позиций, вошли двигатели для тракторов, детали для железных дорог, трамваев и поездов, алюминиевые кабели и ряд других товаров.

Министерство торговли КНР заявило решительный протест и объявило, что вынуждено в ответ принять зеркальные меры. Кроме того, Пекин пообещал обратиться во Всемирную торговую организацию с жалобой на действия Вашингтона.

Взаимное повышение тарифов стало уже вторым и прошло оно на фоне переговоров по урегулированию торговых разногласий, которые делегация Минкоммерции Китая проводит в Вашингтоне. Первую часть пошлин на китайские товары стоимостью 34 миллиарда долларов США ввели в действие в начале июля. Дональд Трамп неоднократно обвинял Пекин в нечестной торговле, а американский рынок называл одним из самых незащищенных в мире. Американцы также обвиняют китайских производителей в нарушении прав интеллектуальной собственности и незаконном присвоении технологий.

В Пекине расценили такие шаги американской стороны как ущемление национальных интересов и ввели аналогичные меры.