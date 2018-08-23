Ответ на новые американские санкции не заставит себя ждать. Об этом предупреждают в Москве.

Российское государство обязано защитить себя, — сказал сегодня зампред Комитета Совета Федерации по обороне Алексей Кондратьев. Россия откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения. Кроме того, сенатор дал понять, что прекратятся поставки в Америку двигателей для космических ракет.



Руководство России надеется, что Вашингтон в перспективе все-таки откажется от ограничительных мер против Москвы. Накануне об этом сказал президент Владимир Путин.

США анонсировали новую волну санкций примерно на 22-е августа. Пока в Вашингтоне ничего официально не объявлено. Эти ограничения связаны с использованием химического оружия на территории Великобритании в связи с отравлением семьи Скрипалей.