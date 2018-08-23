Z Архив новостей новости
5 16 6 630
10:00, 23 августа 2018

Ответ на новые американские санкции не заставит себя ждать. Об этом предупреждают в Москве.

Российское государство обязано защитить себя, — сказал сегодня зампред Комитета Совета Федерации по обороне Алексей Кондратьев. Россия откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения. Кроме того, сенатор дал понять, что прекратятся поставки в Америку двигателей для космических ракет.

Руководство России надеется, что Вашингтон в перспективе все-таки откажется от ограничительных мер против Москвы. Накануне об этом сказал президент Владимир Путин.

США анонсировали новую волну санкций примерно на 22-е августа. Пока в Вашингтоне ничего официально не объявлено. Эти ограничения связаны с использованием химического оружия на  территории Великобритании в связи с отравлением семьи Скрипалей.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

cromwel 23 августа 2018 | 10:07

Ответ на новые американские санкции не заставит себя ждать.

-готовим новый удар по Воронежу.

padun 23 августа 2018 | 10:11

cromwel: Бедный Воронеж! Хиросима и Нагасаки по сравнению с ним просто детский лепет.

sergo_25_26 23 августа 2018 | 10:07

Опять зеркальный?

mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 10:07


Народонаселение должно поддержать этого так называемого "сенатора" !
Откажемся от закупок американской техники и электроники, а также введём ограничения на экспорт в Америку матрёшек и балалаек!
Вот тогда американцы взвоют!

ss2020 23 августа 2018 | 10:08

ударим буками по швейцарскому банку...!)))

pikol 23 августа 2018 | 10:08

И месть наша будет страшна , но как всегда ,больше всего пострадает российское население.

nernerr 23 августа 2018 | 10:09

Российское государство обязано защитить себя, — сказал сегодня зампред Комитета Совета Федерации по обороне Алексей Кондратьев.
Володин: "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России" ;)))))))))))))

viktorova 23 августа 2018 | 10:09

/Россия откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения. Кроме того, сенатор дал понять, что прекратятся поставки в Америку двигателей для космических ракет. /

Это будет уже второе отмороженное ухо.
Но ничего! Ещё нос есть...

kunst54 23 августа 2018 | 10:09

"Ай, Моська, знать, она стльна..."

ex_ex 23 августа 2018 | 10:09

"Россия откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения."
Да, отказаться придется, поскольку России не будут продавать в США электронику и комплектующие двойного назначения.

platonnekafrin 23 августа 2018 | 10:10

- "А" - атомстим! "Б" - очень скоро, Бл..., атомстим!
- Сам я из Воронежа. Уже Ёжусь...

yralez 23 августа 2018 | 10:10

Запасайте соль, спички и керосин.
Керосин особенно.
Платить за ЖКХ будет не под силу.

Российское государство умеет защитить себя.

rusof_ob 23 августа 2018 | 10:11

"Что общего между американцами и русскими?
И тем, и другим пойух на Россию".

ss2020 23 августа 2018 | 10:13

Ответ на новые американские санкции будет КОВАРНЫМ И ДЕРЗКИМ...держитесь россияне крепче!)))

(комментарий скрыт)

ivar1964 23 августа 2018 | 10:15

//Ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине, и США опережают Россию в создании таких установок, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Эксперт отметил, что современному рынку требуются недорогие, а также «максимально простые и надежные решения». «В наибольшей степени этим требованиям сегодня отвечает метан, поскольку он имеет наиболее развитую сырьевую базу, а по энергетике превосходит керосин», — сказал Арбузов....Гендиректор предприятия отметил, что приоритет в разработке ракетных двигателей на метане принадлежит США. «Наибольшая степень готовности сегодня у американской компании Blue Origin, она ведет активные работы по созданию двигателя BE-4, который должен заменить двигатель РД-180, поставляемый нами для американской компании ULA», — сказал Арбузов.//

Это к тому, что Россия прекратит продажу ракетных двигателей. Полагаю американцы не долго будут расстраиваться по поводу такой ответной санкции.

sergo_25_26 23 августа 2018 | 10:16

А комплектующие в айфонах и макбуках все российские. Все хана яблоку надгрызанному.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 августа Поздравить…

5 278 6 5734 17.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нужен закон «Анны Павликовой». А где отцы? У нас отняли наши свободы, отнимают пенсии, жизнь становится всё хуже и хуже с каждым днём, но вот замахнувшись на детей, товарищи явно просчитались…

5 228 6 59162 16.08
Kрф, власть, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 217 6 20782 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 186 6 18349 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 158 6 16072 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 79 6 8091 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Кусок эфира

Михаил Светов: Мы последовательно выступаем против государственных пенсий То, что произошло с пенсионной реформой, доказывает справедливость нашей позиции, что, когда государство получает контроль за пенсионными накоплениями, оно их разворовывает…

5 45 6 11574 16.08
Kпенсии, политика, либерализм, эфиры, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Они хотят, чтоб так и было — что они успешные, награбившие деньги, живущие в своих шикарных домах. А все остальные — вот эти ребята, Павликова или Дубовик — что они должны сидеть, молчать, бояться…

5 104 6 19011 16.08
#слушать 36:23 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

О целостности России, продолжая дискуссию Кризис, переживаемый Россией беспрецедентен. Что бы случилось с другими народами, если бы их сто лет гоняли по ГУЛАГу, по  депортациям и раскулачиваниям…, если бы их голоса непрерывно цензурировали!?..

5 83 6 10141 22.08
Kобщество, рф, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6523 20.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 245 6 32626 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 45 6 6458 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи
Блоги

Николай Солодников Руководитель проекта «Открытая библиотека»

Навальный разочарован Реакция Навального — это реакция разочарованного куратора. Он требует — а в ответ тишина. Дальше — истерика…

5 79 6 12203 22.08
Kобщество, политика, сми, навальный, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Когда россияне взвоют? Выть или валить? Очень жаль молодёжь и пенсионеров. Если последним деваться некуда, будут жить на подножьем корме, то умная и талантливая молодёжь будет валить. Кто будет страну развивать?..

5 90 6 14217 06:08
Kобщество, валюта, политика, мнения
Блоги

+ Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм про Крымский мост Режиссёром романтической комедии стал Тигран Кеосаян, сценарий написала Маргарита Симоньян…

5 61 6 9713 21.08
8читать ;смотреть
Kкино, крым, симоньян, видео, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 107 6 16947 17.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения

Популярное за неделю

Новости

Deutsche Bank пригрозил правительству России разорвать отношения Соответствующее письмо лондонское подразделение финансовой группы направило в Москву еще в коцне июня…

5 22 6 23773
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 179 6 131313 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 8093 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 32 6 514389 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 257 6 127111 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7203203
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3625576

Сегодня в эфире