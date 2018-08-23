Ответ на новые американские санкции не заставит себя ждать. Об этом предупреждают в Москве.
Российское государство обязано защитить себя, — сказал сегодня зампред Комитета Совета Федерации по обороне Алексей Кондратьев. Россия откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения. Кроме того, сенатор дал понять, что прекратятся поставки в Америку двигателей для космических ракет.
Руководство России надеется, что Вашингтон в перспективе все-таки откажется от ограничительных мер против Москвы. Накануне об этом сказал президент Владимир Путин.
США анонсировали новую волну санкций примерно на 22-е августа. Пока в Вашингтоне ничего официально не объявлено. Эти ограничения связаны с использованием химического оружия на территории Великобритании в связи с отравлением семьи Скрипалей.
Комментарии16
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cromwel 23 августа 2018 | 10:07
Ответ на новые американские санкции не заставит себя ждать.
-готовим новый удар по Воронежу.
padun 23 августа 2018 | 10:11
cromwel: Бедный Воронеж! Хиросима и Нагасаки по сравнению с ним просто детский лепет.
sergo_25_26 23 августа 2018 | 10:07
Опять зеркальный?
mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 10:07
Народонаселение должно поддержать этого так называемого "сенатора" !
Откажемся от закупок американской техники и электроники, а также введём ограничения на экспорт в Америку матрёшек и балалаек!
Вот тогда американцы взвоют!
ss2020 23 августа 2018 | 10:08
ударим буками по швейцарскому банку...!)))
pikol 23 августа 2018 | 10:08
И месть наша будет страшна , но как всегда ,больше всего пострадает российское население.
nernerr 23 августа 2018 | 10:09
Российское государство обязано защитить себя, — сказал сегодня зампред Комитета Совета Федерации по обороне Алексей Кондратьев.
Володин: "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России" ;)))))))))))))
viktorova 23 августа 2018 | 10:09
/Россия откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения. Кроме того, сенатор дал понять, что прекратятся поставки в Америку двигателей для космических ракет. /
Это будет уже второе отмороженное ухо.
Но ничего! Ещё нос есть...
kunst54 23 августа 2018 | 10:09
"Ай, Моська, знать, она стльна..."
ex_ex 23 августа 2018 | 10:09
"Россия откажется от закупок в США электроники и комплектующих двойного назначения."
Да, отказаться придется, поскольку России не будут продавать в США электронику и комплектующие двойного назначения.
platonnekafrin 23 августа 2018 | 10:10
- "А" - атомстим! "Б" - очень скоро, Бл..., атомстим!
- Сам я из Воронежа. Уже Ёжусь...
yralez 23 августа 2018 | 10:10
Запасайте соль, спички и керосин.
Керосин особенно.
Платить за ЖКХ будет не под силу.
Российское государство умеет защитить себя.
rusof_ob 23 августа 2018 | 10:11
"Что общего между американцами и русскими?
И тем, и другим пойух на Россию".
ss2020 23 августа 2018 | 10:13
Ответ на новые американские санкции будет КОВАРНЫМ И ДЕРЗКИМ...держитесь россияне крепче!)))
ivar1964 23 августа 2018 | 10:15
//Ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине, и США опережают Россию в создании таких установок, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов.
Эксперт отметил, что современному рынку требуются недорогие, а также «максимально простые и надежные решения». «В наибольшей степени этим требованиям сегодня отвечает метан, поскольку он имеет наиболее развитую сырьевую базу, а по энергетике превосходит керосин», — сказал Арбузов....Гендиректор предприятия отметил, что приоритет в разработке ракетных двигателей на метане принадлежит США. «Наибольшая степень готовности сегодня у американской компании Blue Origin, она ведет активные работы по созданию двигателя BE-4, который должен заменить двигатель РД-180, поставляемый нами для американской компании ULA», — сказал Арбузов.//
Это к тому, что Россия прекратит продажу ракетных двигателей. Полагаю американцы не долго будут расстраиваться по поводу такой ответной санкции.
sergo_25_26 23 августа 2018 | 10:16
А комплектующие в айфонах и макбуках все российские. Все хана яблоку надгрызанному.