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09:47, 23 августа 2018

Самый большой флаг Украины развернули сегодня в Киеве

Желто-синее полотнище растянулось на 2700 метров. Таким образом жители столицы готовятся ко  Дню государственного флага, — передает агентство ТАСС.

Комментарии

12

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tv_victim 23 августа 2018 | 09:52

"Праздники такого рода часто происходят у селян".


"Золотой теленок".

vladimirbelarus 23 августа 2018 | 09:53

Молодцы! Слава Украине!

socialism 23 августа 2018 | 09:57

Каких бы размеров они ни разворачивали флаг, обещанных благ от Запада так и не дождались. Зря продались за печенки. Обнищали больше, чем были при Януковиче и продолжают нищать. Сколько процентов поддержки в украинском народе ко всем майданутым политикам, а? Вот он, результат.

alex_0049 23 августа 2018 | 10:04

socialism:



...кто там говорил что 100 раз отмерь а один раз отреж............?



...а это не не украине говорили...............



... или они хотели особбенно быстро в тупик забежать........,?


..чтоб как можно больше неподготовленных приехало.........?




avp235 23 августа 2018 | 10:14

socialism:
По данным агентства Bloomberg, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.

dorin1987 23 августа 2018 | 10:15

_: /Вот он, результат/ - Среди главных результатов - осознание того, что РФ, ымперцы РФ и руССкий мир - не братья, а простые гопники, способные аннексировать, убивать, устраивать птичкопады и трусливо булькать "ихтамнет" :) Это дорогая штука, за нее дорого заплачено, но приобретение - на поколения.

rusof_ob 23 августа 2018 | 09:58

Слава Украине!

calorad 23 августа 2018 | 09:59

С праздником!

pravdatut 23 августа 2018 | 10:02

ПУ: Президент США Дональд Трамп отправил поздравление по случаю Дня независимости Украины в адрес президента Петра Порошенко.

"От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа", - говорится в послании Трампа.

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше", - заявил глава Белого дома.

"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - подчеркнул президент США.

"Правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста", - также говорится в послании.

lion64__2 23 августа 2018 | 10:02

По случаю свидомитского "праздника" по Дрищатику проведут несколько тысяч свиней, окрашенных в сине-желтые цвета. Каждая свинья будет символизировать свидомита, ликвидированного на Донбассе.

cromwel 23 августа 2018 | 10:10

Может это рулон туалетной бумаги в который завернут бездыханного режисера?

sg97 23 августа 2018 | 10:15


В Нижней Саксонии в очередной раз убедились популярности своего флага у свидомых селюков..
Тут кглавное порядок цветов не перепутать. Запомнить просто. Обоссаные шаровары снизу, синий нос сверху..
Епа мать, разрушить страну, обладающую когда то редкой комбинацией науки, промышленности, сельского хозяйства, курортов ради того, чтобы хвалиться самой большой тряпкой в мире.. Да и то не своей )))

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