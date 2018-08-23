МЧС России отправило на восток Украины 80-ю автоколонну с гуманитарной помощью
Об этом объявлено сегодня утром. Сообщается, что на территории, неподконтрольные украинским властям, будет доставлено 500 тонн разных грузов, в том числе, продуктовые наборы для детей и медикаменты. В Киеве, а также на Западе, с начала конфликта в 14-м году неоднократно заявляли, что под видом гуманитарной помощи из России в Донбасс поставляют оружие и боевую технику.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vasyakirin 23 августа 2018 | 09:35
Я понимаю братья-хохлы, но может пенсии в РФ увеличить?
kottigr1 23 августа 2018 | 09:38
vasyakirin: Интересно... Сколько эта "гуманитарная" колонна составляет в тротиловом эквиваленте ?
alex_0049 23 августа 2018 | 09:49
vasyakirin: kottigr1:
.......в 41-м патроны тоже важней котфет были................
dorin1987 23 августа 2018 | 09:54
vasyakirin: А разве население РФ не готово платить за лугандон своими пенсиями? Выбирая между "мы за руССкий мир в лугандоне" и "пенсия" ымперцы РФ начали выбирать пенсии? Толп возмущенных ымперцев РФ не видно? Все устраивает? Схавали, значит. Поделом.
vilingrad 23 августа 2018 | 09:36
Мыло, веревка, табуретки...
cobakevich 23 августа 2018 | 09:43
Надо же Джевелины разбомбить ... Наши то Авангарды покруче будут.
Бей жидов - спасай Россию !
cosmo_ 23 августа 2018 | 09:43
В Киеве, а также на Западе, с начала конфликта в 14-м году неоднократно заявляли - ну тарахтеть попой - не мешки ворочить! Сложенее в Киеве с дождем справиться, а вот звиздеть - эт сколько угодно!
blahovdav 23 августа 2018 | 09:49
cosmo_: Сложенее в Киеве с дождем справиться, а вот звиздеть - эт сколько угодно!\\\ Путлеровская свинка хоть бы у себя в Задрищенске сортир в доме построила, а не выливала гофно из окна....
sg97 23 августа 2018 | 09:58
blahovdav:
После того, как укросвинота засрала Мандан в 2014, темы про говно стали очень любимы потомками древних шумеров. Видимо часть дерьма они с засранной площади вытащили под кастрюлями.. )))
Чо, скакля грязножопая, пойдешь землетрясение делать на парадец? Твой дипутатик обещал, что Т-64, которые круче Арматы, вызовут землятрясение в Кремле ))) Дебилы, блять
yralez 23 августа 2018 | 09:45
Подбросили дровишек в топку
dedctolet 23 августа 2018 | 09:58
Ответ на санкции ,однако
vincenttt 23 августа 2018 | 10:08
Вот так гопник подзаборный продолжает и продолжает вести развязанную им войну с Украиной...Если бы он не был агентом США и Евросоюза они бы давно заморозили все кошельки этой гэбистской швали и он махая хвостиком сам бы прибежал в Украину с миром..