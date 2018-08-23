МЧС России отправило на восток Украины 80-ю автоколонну с гуманитарной помощью

Об этом объявлено сегодня утром. Сообщается, что на территории, неподконтрольные украинским властям, будет доставлено 500 тонн разных грузов, в том числе, продуктовые наборы для детей и медикаменты. В Киеве, а также на Западе, с начала конфликта в 14-м году неоднократно заявляли, что под видом гуманитарной помощи из России в Донбасс поставляют оружие и боевую технику.