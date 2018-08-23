Москва пока не отреагировала на сообщения о замораживании российских активов в Швейцарии
Накануне стало известно о решении одного из крупнейших в мире банков, Credit Suisse. По данным агентства Reuters, из-за американских санкций он заморозил связанные с Россией пять миллиардов долларов.
Комментарии19
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cosmo_ 23 августа 2018 | 09:38
Столько лет Швейцария была гарантом стабильности банков...
И взять и похерить все это за каких-нибудь 10 лет!
alex_0049 23 августа 2018 | 09:46
cosmo_:
...несоглассные с точкой зрения сша исключаются..........
polsan 23 августа 2018 | 09:46
cosmo_: С 2013-го года банковский суверенитет Швейцарии перешёл в разряд исторических ценностей. ))
Швейцария подписала под многолетним давлением США закон FATC, открывающий доступ к счетам в швейцарских банках.
calorad 23 августа 2018 | 09:54
cosmo_: Нет тут другое-Россия по правам перед банкирами как какой нибудь людоедский Бандустан.
rogerrabbit 23 августа 2018 | 10:10
cosmo_: Столько лет Швейцария была гарантом стабильности банков...
..и. мировой прачечной по отмыванию грязных денег
была
но перестала
mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 09:38
Кремлежуликам сейчас не до ответов Западу.
Они бледные бегают туда-сюда и причитают : "шеф, всё пропало!".
cobakevich 23 августа 2018 | 09:51
mikhail_spb_:
Столько лет на галерах, а все впустую ...
Как были нищеебами такими и останутся и никто их добрым словом не вспомнит.
tv_victim 23 августа 2018 | 09:45
Это почти 350 ярдов в рублях.... А именно примерно столько правительство рассчитывает получить от повышения пенсионного возраста в первый год. Случайность?
polsan 23 августа 2018 | 09:54
tv_victim: скорее всего совпадение )) У них и так эти деньги есть, но надо ещё! ))
cobakevich 23 августа 2018 | 09:57
tv_victim:
Для кремлежуликов это копейки, у одного Путина по банкам раскидано триллион баксов.
Все не найдете ....
А народ пусть дохнет от голода, бакс то растет, цены на продукты соответственно , так что будем собирать картошку и растягивать урожай до весны.
drgonish 23 августа 2018 | 09:45
После того, как в Швейцария раскрыла данные по немецким вкладчикам там еще кто что-то хранит? Поделом, значит.
ss2020 23 августа 2018 | 09:45
вова застенчивый - "гений", так быстро ухайдокать такую возможность, вот то ретроградный плутон делает!)))
ss2020 23 августа 2018 | 09:48
вова: гонг-конг выручай...!)))
goshan31 23 августа 2018 | 09:55
ss2020: to late
cobakevich 23 августа 2018 | 09:49
А кули тут отвечать, срочно ищут новые места где баксы прятать ...
Дойче банк закрыт, Кипрские офшоры запретили, в Англии аресты, наверное все-таки в Центральную Африку придется бежать.
Всем кремлежуликам, да и дворцы в Италии и Франции разбирать и перевозить срочно хоть в Свазиленд ...
Надо же где-то жить бедолагам.
omichka 23 августа 2018 | 10:01
cobakevich:
Остапы типа. Даже в управдомы не сгодятся
polsan 23 августа 2018 | 10:07
cobakevich: Ничего этого не будет. Богатые останутся богатыми, а бедные будут беднеть. Так было, так будет! )
piter_ug 23 августа 2018 | 09:49
//Москва пока не отреагировала//
«Инфаркт микарда - вот такой рубец».
ss2020 23 августа 2018 | 09:59
вся цивилизация работает на будущее постворовской россии!))) через гаагу конечно!)