После заметного падения накануне, сегодня курс российского рубля в целом стабилен
Сейчас на электронных торгах доллар стоит примерно 68 рублей, евро — почти 79. Отечественная валюта находится под давлением американских санкций, но это не самый главный фактор, — считает экономист Александр Абрамов.
Официальные валютные курсы на сегодня составляют 67,62 за доллар и 78,20 – за евро.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 09:36
Курс рубля стабилен - стабильно стремится к сотне за вражеский доллар.
alexsokol777 23 августа 2018 | 09:49
mikhail_spb_:
Сотня за доллар (падение рубля в 3 раза)- это нам обещали ещё в 2014м году все видные экономисты от Альбац до Швондеровича и Саши Сотника.
А вот гривня с тех же пор упала почти в 4 раза.
Сало уронили!
Уси на майдан!
polikarpich 23 августа 2018 | 09:57
alexsokol777: Главное, это произнести волшебное слово "майдан". И ты, типа, умный!
:-)
alexsokol777 23 августа 2018 | 10:01
polikarpich:
Главное помнить как вы тут виздали про майдан, нерабов, борьбу с коррупцией, евроинтеграцию и пенсии в евро.
Посмотрите на Швейцарию и посмотрите на Россию!
Поэтому украина цэ эуропа, москалив на ножи, сало уронили!
Дебилы мля, в Швейцарим майданов никогда не было, поэтому и живут богато!
Эвропа, мля, с голым задом.
Майдауны тупые.
:)))
navsegda 23 августа 2018 | 10:08
alexsokol777: Ты лох , учи мат часть , "майданы" были в Англии , во Франции , в Нидерландах , погугли - буржуазные революции , в США было аж два майдана , Война за независимость и Гражданская война севера и юга
eniro 23 августа 2018 | 10:06
alexsokol777: Да, гривна упала. Да, почти в 4 раза. Да, с 20014 г. до 2016 г. экономика Украины просела на 25%, а на сегодня отыграла 5%. Итого : -20%. Теперь похвастайся достижениями России...
alexsokol777 23 августа 2018 | 10:12
eniro:
Экономика России упала на 3%, а не на 25.
Упала под санкциями, а не от помощи.
Или помощь запада хуже западных санкций?
:))))))
Ну и про отыграла 5% - это смешно.
Петя уронил яблоко, но несёт корзину домой, а Василь растерял полкорзины, зато нашёл на дороге яблоко.
Сало уронили!
Сравнивать богатую Россию с нищим бандеростаном просто нелепо.
shmuel63 23 августа 2018 | 10:06
alexsokol777: Но сейчас по отношению к рублю растет и гривна. за последний месяц - на 5%. (xe.com)
alexsokol777 23 августа 2018 | 10:16
shmuel63:
Но сейчас по отношению к рублю растет и гривна. за последний месяц - на 5%
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Ну ещё на 50% вырастет и тогда достигнет уровня рубля.
А пока в жопе - стоила 5рублей, сейчас 2 рубля.
vaka257 23 августа 2018 | 09:37
Не за горами курс в 70 и 80 руб...Возможно уже на следующей неделе....
alexsokol777 23 августа 2018 | 09:54
vaka257: Не за горами курс в 70 и 80 руб...Возможно уже на следующей неделе....
---
:))))
Сотня за доллар (падение рубля в 3 раза)- это нам обещали ещё в 2014м году все видные экономисты от Альбац до Швондеровича и Саши Сотника.
А вот гривня с тех же пор упала почти в 4 раза.
Сало уронили!
Уси на майдан!
navsegda 23 августа 2018 | 10:10
alexsokol777: Ну так это в майданутой Украине , а у вас же майдана не было , у вас великий Вовка и море нефти и всё равно в жопе
putin_itogy 23 августа 2018 | 09:54
"Стабильно идём ко дну"..(с)
/из доклада подводников../
y3emen1 23 августа 2018 | 09:58
стабилизировался рост падения рубля, или падение роста, или стабилиздец стабилизировался?
cobakevich 23 августа 2018 | 10:04
Если б цены не зависили от бакса , как в СССР, то насрать бы на это ...
Но видно что-то пошло не так с импортозамещением, придется Путина с Кремлем отдать в лапы этим американским империалистам на растерзание ...
Дешевле будет.
ivanov356 23 августа 2018 | 10:10
Снова создаётся СССР. Всё теперь прощается, любое издевательство над страной. Мы опять преодолеваем трудности и щепки летящие должны быть,курс какой-то, понымаешь ли.