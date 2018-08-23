После заметного падения накануне, сегодня курс российского рубля в целом стабилен

Сейчас на электронных торгах доллар стоит примерно 68 рублей, евро — почти 79. Отечественная валюта находится под давлением американских санкций, но это не самый главный фактор, — считает экономист Александр Абрамов.

Официальные валютные курсы на сегодня составляют 67,62 за доллар и 78,20 – за евро.