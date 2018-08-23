Литературный сборник, посвященный футболу, издан в России
Сегодня в Москве книга «Игра народная» будет официально представлена. Презентация сборника о футболе пройдет вечером в одном из столичных пабов.
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Сегодня в Москве книга «Игра народная» будет официально представлена. Презентация сборника о футболе пройдет вечером в одном из столичных пабов.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии1
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vilingrad 23 августа 2018 | 09:31
Я мячики гонял
Умнее много стал
Теперь я не гоняю
А в Думе засыпаю...