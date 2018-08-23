Активистам левых сил в Москве с трудом удалось согласовать митинг против пенсионной реформы
Этим вечером он пройдет в парке «Сокольники», — рассказал «Эху Москвы» один из организаторов, Денис Зоммер.
Акция в Сокольниках должна начаться в семь часов вечера.
Комментарии2
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putin2018 23 августа 2018 | 09:16
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cosmo_ 23 августа 2018 | 09:40
А что это кому то интересно??
У идиотов междусобойчик - флаг им в руки. Главное чтоб не мешали.
Когда коту нечего делать - он... ну сами знаете...