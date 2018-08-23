Сегодня подозреваемый в подготовке теракта российский гражданин предстанет перед Верховным судом ФРГ

Фамилия этнического чеченца, подозреваемого в «подготовке тяжелого насильственного акта против ФРГ и преступления с применением взрывчатых веществ», пока не раскрывается, его имя – Магомед-Али, возраст – 31 год. Берлинский спецназ вчера по приказу следственного судьи Верховного суда от 9 августа арестовал гражданина России и обыскал его квартиру в Берлине. Сегодня задержанный получит возможность высказаться в суде в присутствии адвоката перед помещением в СИЗО.

Генпрокурор ФРГ сообщает, что меры были приняты в связи с новыми сведениями, которые стали известны при расследовании дела сообщника Магомеда-Али – Клемента Б., задержанного 18 апреля 2017 года в Марселе. В его квартире было найдено оружие и три килограмма взрывчатки, которую сообщники изготовили вместе.

Али-Магомед и Клемент Б. уже давно находились под наблюдением полиции. Федеральная прокуратура ФРГ вменяет российскому гражданину в вину хранение значительного количества взрывчатого вещества, которое было найдено в его квартире 26 октября 2016 года. Подозреваемые планировали уничтожение в Германии «большого количества людей в не известный пока момент времени и в не известном общественном месте».

Немецкие СМИ пишут о том, что оба подозреваемых были знакомы с террористом Анисом Амри, совершившим теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года. Представительница прокуратуры не подтвердила соучастие российского гражданина в этом преступлении. Причина столь позднего задержания подозреваемых террористов не объясняется.

Полиция также конфисковала у Клемента Б. флаги запрещенной в России организации ДАИШ. В связи с этим генеральный прокурор ФРГ исходит из исламистской подоплеки готовившихся терактов.