Рамзан Кадыров: Правозащитники в Чечне мешают правоохранительным органам
После серии нападений на полицейских он встречался с руководством силовых структур Чечни.
Рамзан Кадыров считает, что нападения подростков на полицейских несколько дней назад были организованы из-за рубежа и координировались при помощи социальных сетей.
Комментарии11
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eduard53 23 августа 2018 | 09:11
Плохому танцору всегда что-то мешает ...
y3emen1 23 августа 2018 | 09:12
мешают? так в чём проблема, каждому по мешку марихуаны, и в турмууу.
platonnekafrin 23 августа 2018 | 09:14
Да что же с ними делать, с этими правозащитниками!? И из тюрьмы мешают правоохранникам! Вот если бы не мама Конституция, зарэзал бы!
mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 09:16
Очевидно, что всё плохое в нашу прекрасную страну приходит из-за рубежа через соцсети.
А правозащитники по указке Госдепа мешают "силовым структурам" навести окончательный порядок.
Сколько можно это терпеть?
lenin3 23 августа 2018 | 09:18
Совсэм сабак бэшэный эти правозащытник,сидят за рубэжом,соцсэти прыдумывают и координыруют.
Забыл ещё Рамзанка добавить про Трампа,санкции и Закаева...
vezdehod 23 августа 2018 | 09:22
В Аргентине "Кремировали" всю партию Посольской наркоты - у чеченских полицаев кончился свой запас и теперь они не могут Подбрасывать её своим правозащитникам.
consts 23 августа 2018 | 09:27
Ох, сколько всего мешает властям и силовикам!... Бедненькие.
ss2020 23 августа 2018 | 09:33
Правозащитники мешают вовазащитникам... )))
ss2020 23 августа 2018 | 09:36
младшему было 11 лет...очень мешал армии кадырова!)))
vladimir1967 23 августа 2018 | 09:38
Мешают чинить беспредел?
srk2658lu 23 августа 2018 | 09:49
То из-за рубежа, то правозащитники мешают...
"Пехотинец Путина" сам не может разобраться?