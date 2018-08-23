Экспертный совет при правительстве раскритиковал законопроект о досудебных блокировках за оправдание экстремизма

Из-за формулировок Минкомсвязи под ограничения могут попасть почти 20 миллионов сайтов.

Оправдывающими экстремизм и терроризм, в соответствии с законопроектом, могут быть признаны многие работы Карла Маркса и Владимира Ленина, а также, например, учебники по праву и криминологии, говорится в отзыве экспертного совета при правительстве. С ним удалось ознакомиться «Коммерсанту». Эксперты настаивают на том, что формулировки понятий «обоснование» и «оправдание» допускают слишком широкое толкование, поэтому злоупотреблений не избежать. Принятие законопроекта в этом виде приведет к блокировке миллионов страниц, а это в свою очередь негативно скажется на качестве передачи данных пользователям. Рабочая группа считает необходимым доработать поправки. Напомним, что сейчас досудебное ограничение доступа к сайтам возможно только, если ресурс содержит призывы к беспорядкам и экстремистской деятельности, однако чиновники считают это недостаточным.

В Минкомсвязи «Коммерсанту» сообщили, что получили замечания рабочей группы по законопроекту и сейчас их рассматривают