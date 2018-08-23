Экспертный совет при правительстве раскритиковал законопроект о досудебных блокировках за оправдание экстремизма
Из-за формулировок Минкомсвязи под ограничения могут попасть почти 20 миллионов сайтов.
Оправдывающими экстремизм и терроризм, в соответствии с законопроектом, могут быть признаны многие работы Карла Маркса и Владимира Ленина, а также, например, учебники по праву и криминологии, говорится в отзыве экспертного совета при правительстве. С ним удалось ознакомиться «Коммерсанту». Эксперты настаивают на том, что формулировки понятий «обоснование» и «оправдание» допускают слишком широкое толкование, поэтому злоупотреблений не избежать. Принятие законопроекта в этом виде приведет к блокировке миллионов страниц, а это в свою очередь негативно скажется на качестве передачи данных пользователям. Рабочая группа считает необходимым доработать поправки. Напомним, что сейчас досудебное ограничение доступа к сайтам возможно только, если ресурс содержит призывы к беспорядкам и экстремистской деятельности, однако чиновники считают это недостаточным.
В Минкомсвязи «Коммерсанту» сообщили, что получили замечания рабочей группы по законопроекту и сейчас их рассматривают
Комментарии9
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plank1957 23 августа 2018 | 09:10
Согласно приведенному определению экстремизма в УК РФ сама РФ является экстремистским государством. И как быть с этакой коллизией?
cosmo_ 23 августа 2018 | 09:34
plank1957:
Похоже эта коллизия существует только в Вашей голове...
Галоперидол попробуйте - говорят помогает!
kazlevich1949 23 августа 2018 | 09:12
Паны дерутся, а холопов в экстремизме обвиняют...
mikhail_spb_ 23 августа 2018 | 09:13
Очевидно, что ленин не просто экстремист и террорист, но и убийца миллионов граждан России.
Его бы судить посмертно, но вместо этого сажают сопливых дурочек, попавшихся на чекистскую провокацию.
ss2020 23 августа 2018 | 09:24
ЭТО как-то немножко неприятно когда в руководстве россии ДЕБИЛЫ!)))
consts 23 августа 2018 | 09:25
"однако чиновники считают это недостаточным".
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Похоже, чиновники считают недостаточным невозможность запретить интернет вообще.
vladimirgornitsky 23 августа 2018 | 09:29
Поскольку в России экстремизмом может быть объявлено все, что угодно, если оно по какой-либо причине не нравится начальству, то и одобрение чего угодно может оказаться оправданием экстремизма. Соответственно, любой человек в России, который одобряет что бы то ни было, кроме действий начальства, ходит под статьей. Такая система заодно позволяет на вполне законном основании закрыть весь интернет - за исключением официально одобренных сайтов. Все это, конечно, должно облегчить правящим ворам и жуликам управление широкими народными массами.
ivanbel 23 августа 2018 | 09:49
Зачем нужны законы и суды, если 99% дел кончаются приговором. Передать следователям право определять виновность и наказание для россиянина самостоятельно, а прокуратуру, суды и адвокатов упразднить. Они же (следователи) и объяснят, в том числе и депутатам, как понимать ту или иную мутную формулировку. Да, ещё официально разрешить уже применяемые повсеместно пытки.
ss2020 23 августа 2018 | 10:04
ivanbel: ну ты даёшь, ты не знаешь что мысль материальна...!???)))