Бывший президент Федерации футбола Бразилии осужден в США
Жозе Мария Марин признан виновным по делу о коррупции в ФИФА. Он занимался вымогательством, финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Бывший футбольный функционер приговорен к четырем годам тюрьмы.
Комментарии2
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polsan 23 августа 2018 | 08:57
Везде воруют, везде жулики! За деньги люди готовы на всё )
rvs_68 23 августа 2018 | 09:21
Что же ему не жилось в своей стране?
Ведь, похоже, у Бразилии к данному персонажу претензий нет?
;-)