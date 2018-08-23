Deutsche Bank пригрозил правительству России разорвать отношения
Соответствующее письмо лондонское подразделение финансовой группы направило в Москву еще в коцне июня. Сегодня об этом сообщает газета «Ведомости». Банк затребовал от России обновление клиентской информации. Такие сведения нужны для предотвращения отмывания грязных денег и финансирования терроризма. В Москве говорят, что не понимают, что от них требуется. Газета напоминает, что Deutsche Bank неоднократно выступал в качестве организатора выпуска облигаций России.
Комментарии23
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oldpartizan 23 августа 2018 | 08:52
ещё один нож в спину?
igorrrpadlowitchs 23 августа 2018 | 08:59
oldpartizan: ' не понимают, что от них требуется'- опять включили дурака. Хотя в последние годы он в россии путина и не выключался!
opiatnovyi63 23 августа 2018 | 08:54
В России воровская власть всегда делает вид,что ничего не понимает, когда её начинают изобличать..
ostapbey 23 августа 2018 | 08:58
opiatnovyi63: она понимает, поэтому упред в последствия убытков от Deutsche Bank , благоразумно наладила деловые и партнерские отношения с Центральной республикой Африки!!
Даже..
protoukrop 23 августа 2018 | 09:02
ostapbey: На всякий случай всегда должно быть место куда можно будет слинять. Кто-то в середине прошлого века бежал в полупустую далекую Аргентину, кто-то думает затеряться на диких просторах Африки. )
klukvik 23 августа 2018 | 08:55
жмут воров со всех стороон
andre_klimov 23 августа 2018 | 08:55
Соблюдение правил FATF? Мая твая не панимай...
rom8883 23 августа 2018 | 08:57
Вы хорошие ребята! Но закон нельзя нарушать, даже если вы нам нравитесь.
askol2016 23 августа 2018 | 08:58
Путин, да отдай ты им "Кемску волост", пусть подавятся!
plank1957 23 августа 2018 | 09:05
В Москве решили включить дурачка, мол, мы не знаем, чего от нас подлые дойчи требуют.
neyexo 23 августа 2018 | 09:06
Не хочет выпускать облигации, т.к. их заморозят.
Вот и ищет оправдание
ss2020 23 августа 2018 | 09:08
В Москве говорят, что не понимают, что от них требуется... и так 18 лет!)))
mifodiy 23 августа 2018 | 09:10
Москва не понимает , а они грозят...Нет , чтобы растолковать...Обидно .
sergo_25_26 23 августа 2018 | 09:10
А что Россия понимала когда то. Она даже международные соглашения собой подписанные не понимает.
venq 23 августа 2018 | 09:10
для народа всё это очень плохо. Deutsche Bank, ведь хочет подставить на деньги накопленные в нём наших властных, укравших эти деньги у нас..
а наши властные по хорошо уже отработанному сценарию-привычке - банк у них - они тут же у нас.
для нас выйдет уже двойной какой-то кругооборотный грабеж. :(
kazlevich1949 23 августа 2018 | 09:15
Зять обиделся на тёщу или на тёщин холодильник?
cobakevich 23 августа 2018 | 09:16
А нас рать ?
Напугали , да у нас этих банков видимо-невидимо, у каждого чинуши по пять своих банков.
ss2020 23 августа 2018 | 09:18
Deutsche Bank пригрозил правительству России ...ДЕЛИТСЯ НАДО, ВЕОЛОНЧИЛИСТЫ недоделанные, думают мир вчера родился, а лилипутам как всегда хорошее настроение!)))
renza 23 августа 2018 | 09:29
в кремле сейчас очко жим-жим. начнут колоть манафорта и всю эту полукриминальную трамповскую братию, которая повязана с ними через этот банк, хоть юридической точки зрения кремле-банда не причем, так же как и с крымом и донбасом, но американцы в этот раз могут реально разозлиться. сделают из россии иран.
rips4 23 августа 2018 | 09:29
Ахах!)) У чубатых и йха очередная пэрэмога... )))
yur7287 23 августа 2018 | 09:34
не кому верить нельзя, даже своей жопе, в СССР не кому не верили, все переводы только ЦБ, купил газ, переведи деньги к нам.
apels 23 августа 2018 | 10:07
Не понимают требований. Смешно:))))
gus13 23 августа 2018 | 10:18
Я хоть и не злорадный, но почему мне приятна новость?