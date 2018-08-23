Deutsche Bank пригрозил правительству России разорвать отношения

Соответствующее письмо лондонское подразделение финансовой группы направило в Москву еще в коцне июня. Сегодня об этом сообщает газета «Ведомости». Банк затребовал от России обновление клиентской информации. Такие сведения нужны для предотвращения отмывания грязных денег и финансирования терроризма. В Москве говорят, что не понимают, что от них требуется. Газета напоминает, что Deutsche Bank неоднократно выступал в качестве организатора выпуска облигаций России.